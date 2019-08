Holmes aseguró que la solución al éxodo de venezolanos es "la salida de Maduro"

(16 de agosto del 2019. El Venezolano).- Tras las declaraciones del ex presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, quien solicitó a las autoridades de Colombia, cerrar la frontera con Venezuela, el canciller Carlos Holmes Trujillo y el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, rechazaron la propuestas y aseguraron que el Gobierno no hará dicho cierre.

El canciller Carlos Holmes, afirmó que cerrar la frontera no solucionará el situación del éxodo, y a su juicio la solución estructural al "problema es el cambio en Venezuela", y agregó que "la solución es la salida de Maduro".

"La política del presidente Duque en esta materia es continuar actuando con criterio humanitario, con sentido de solidaridad, de gratitud histórica", afirmó Carlos Holmes.

Mientras que Krüger dijo que la política del gobierno del presidente Iván Duque es de flexibilización y más si se está hablando de seres humanos.

Explicó que cerrar la frontera mediante un decreto, no soluciona los problemas que trae la migración venezolana a Colombia, que está alrededor de 1.500.000 personas.

“El hecho de cerrar una frontera no es cerrar una puerta. No es cerrar la puerta de la casa o cerrar una finca. Este fenómeno no se soluciona cerrando la frontera con un decreto. Lo que va a generar es que esta migración va a seguir llegando a nuestro país”, aseveró el director de Migración.

Krüger también dijo que esto sí sería un “gran inconveniente”, pues las autoridades no sabrán dónde están los ciudadanos venezolanos y no los tendrían identificados.

El director de Migración comentó que la migración “deja cosas muy positivas”, como en el tema comercial. “En el tema comercial, preguntémosles a las agremiaciones que están en frontera cuál ha sido el incremento en estos últimos años”, concluyó el director de Migración Colombia.

Con información de El Tiempo de Colombia