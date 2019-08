Empleados de Google le piden no cooperar con agencias de migración estadounidenses

(16 de agosto de 2019. El Venezolano).- Cientos de empleados de Google exhortaron a la compañía a que se comprometa a no cooperar con agencias federales de inmigración, en una nueva manifestación de activismo de la fuerza laboral del gigante tecnológico.

En una petición, los empleados del grupo llamado Googlers for Human Rights (Googleros por los Derechos Humanos), exhortan públicamente a la compañía a que no participe en la licitación de un contrato para almacenar información en la nube para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la agencia federal responsable de vigilar las fronteras de Estados Unidos.

El último día de postulaciones para obtener el contrato era el 1 de agosto. Se desconoce si la empresa expresó su interés y no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto, reseñó The Associated Press.

Más de 900 empleados de Google habían firmado la petición para el viernes por la tarde. Denunciando que en esas agencias existe un “sistema de abusos” y “negligencia maligna”, exigen en su texto que la compañía no les proporcione ningún servicio técnico a la CBP, al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) hasta que las agencias “dejen de violar los derechos humanos”.

“Al trabajar con la CBP, el ICE o la ORR, Google estaría canjeando su integridad por unas pocas ganancias y uniéndose a una estirpe vergonzosa”, escribieron los organizadores de la petición. Mencionaron las acciones en las que el gobierno federal ha separado a niños migrantes de sus padres y ha establecido centros de detención con malas condiciones internas.

Los empleados de Google han encabezado una creciente tendencia en la que algunos trabajadores de empresas tecnológicas asumen una postura pública en torno a las políticas de sus empleadores. Miles de empleados de la compañía realizaron un paro a fines del año pasado para protestar por la forma en la que la empresa estaba manejando acusaciones de acoso sexual. Los trabajadores también protestaron por un contrato con el Pentágono el año pasado en el que se utilizó inteligencia artificial para analizar tomas captadas por drones.