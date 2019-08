Avril Lavigne superó enfermedad de Lyme con música

(15 de agosto del 2019. El Venezolano).- Avril Lavigne superó la enfermedad de Lyme con música. La cantante está de nuevo en los escenarios con un disco que expresa lo que vivió mientras se sometía al tratamiento. Esta producción musical marca un nuevo inicio en su vida y en su carrera.

La cantante canadiense tuvo que estar lejos de los escenarios debido a la enfermedad bacteriana que contrajo en 2014 por la picadura de una garrapata infectada. Ahora regresa a los escenarios como una guerrera.

“Las primeras dos canciones ‘Head above water’ y ‘Warrior’ las escribí estando en mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida", explicó la cantante en una entrevista.

La intérprete describe los difíciles momentos como si hubiera estado debajo del agua y solo tuviera que salir a tomar aire. En esos momentos estaba preparada para aceptar su muerte, pero nunca dejó de luchar por salir adelante.

Con el apoyo de su familia y amigos, superó física y emocionalmente su enfermedad.

Avril Lavigne superó la enfermedad con música durante el proceso de creación de su nuevo álbum Head above Water. “Realmente hacer esto me dio mucha fuerza, me hizo sentir mejor y fue muy bueno para mí”, añadió.

La cantante retomó su vida y con su The Avril Lavigne Foundation trata de apoyar a las personas de bajos recursos que atraviesan distintas enfermedades. “He tenido la fundación por casi ocho años para ayudar principalmente a personas con diferentes enfermedades. Se trata sobre eso, ayudar a la gente a enfrentarlas”, declaró.

Su nuevo álbum, en comparación con los anteriores, será más instrumental. Las canciones dejarán de lado la batería y la guitarra eléctrica, pero mantendrán el estilo característico que la define como cantante. Así lo demuestra su sencillo “Dumb blonde” que canta junto con Nicki Minaj.

Con información de El Universal