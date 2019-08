Pozzovivo : Volveré, mi carrera no puede terminar de esta forma

(14 de agosto del 2019. El Venezolano).- Tras el accidente sufrido el pasado lunes, el ciclista italiano Domenico Pozzovivo (Bahrein-Merida), de 36 años de edad, prometió este miércoles que volverá a competir, pese a las fracturas en un brazo y en una pierna.

“Tras el atropello ni siquiera me miré las heridas porque me daba miedo ver mis condiciones. El chico que me golpeó estaba dolido. Le dije “¡Mira lo que me has hecho, has acabado con mi carrera!”, afirmó Pozzovivo en el hospital Annunziata de Cosenza (sur de Italia), en declaraciones publicadas por La Gazzetta dello Sport.

“No sé cómo encontré la fuerza para reprocharle, pero quería que se diera cuenta. No es correcto. Pero ahora ya pienso que mi carrera no puede terminar de esta forma. Volveré. Ya veréis que lo lograré”, afincó.

El corredor italiano, especialista de las escaladas y profesional desde 2005, fue atropellado por un coche Fiat Grande Punto en un cruce de calles en las afueras de Cosenza, donde estaba preparando la próxima Vuelta a España, que empezará el 24 de agosto.

“Nunca he perdido el conocimiento, me acuerdo de cada detalle. Tuve mucho miedo. Vi el coche delante de mí, en mi misma parte de la carretera. El chico que conducía no me vio”, explicó Pozzovivo, quien fue atropellado por un joven de 19 años que acababa de sacarse el carné.

“Cuando entendí que el impacto era inevitable solo pensé en no sufrir golpes en la cabeza”, añadió el corredor, que fue operado en la noche entre el lunes y el martes y que necesitará unas dos semanas antes de poder volver a mover la pierna fracturada.

Con información de EFE