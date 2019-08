"No nos vamos a dejar disolver": Diputados opositores defenderán el Parlamento venezolano

(13 de agosto de 2019. El Venezolano).- Los diputados opositores están dispuestos a defender al Parlamento venezolano de los ataques del régimen madurista y no permitirán su disolución. Así lo señaló el parlamentario Williams Dávila este martes, durante la sesión extraordinaria.

"No nos vamos a dejar padrotear. No nos vamos a dejar disolver. Seguiremos llevando a cabo las sesiones y al mismo tiempo promoviendo un encuentro internacional de parlamentarios para que Venezuela se convierta en la cuna libertaria", dijo en horas de la mañana.

El legislador, representante por el estado Mérida ante la Asamblea Nacional (AN), denunció que el régimen de Nicolás Maduro apunta a retirar la inmunidad parlamentaria de los diputados y aumentar la persecución política para tratar de disolver al Legislativo, único poder reconocido por la comunidad internacional, a través de la falta de quórum.

"Buscan eliminar la AN por la vía del quórum, utilizando el espurio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Pero no va a ser así porque en mis cuentas estamos llegando a unos 95 diputados y tenemos que articular mecanismos que nos permitan, en el caso de que no estén los diputados por persecución política, establecer la votación electrónica", explicó.

En torno al tema de Barbados, mecanismo promovido por el Gobierno de Noruega y la Unión Europea, el dirigente político aseveró que el tiempo de las negociaciones pasó y llegó la hora de acciones concretas. A su juicio, Maduro y sus secuaces demostraron que no quieren diálogo sino violencia.

Por su parte, el diputado Rafael Veloz García sostuvo que la AN no va a perder vigencia "solo por un capricho" del régimen, ya que los parlamentarios fueron elegido por todos los venezolanos para la defensa del país.

"Seguimos trabajando todos unidos para el rescate de la democracia, por la recuperación de una Venezuela libre", agregó Veloz García.

Durante la sesión de este martes, cuyo único punto dentro del orden del día fue el debate sobre la vigencia de la Constitución de 1999, los parlamentarios rechazaron categóricamente las acciones del régimen madurista, que a través de la persecución política busca lapidar la AN.

Más de 100 diputados de ⁦@jguaido⁩ @AsambleaVE⁩ estamos en el hemiciclo pese a las amenazas y terrorismo psicológico del régimen Usurpador. Cómo decían los fundadores de la democracia: Combatír Hasta Triunfar! pic.twitter.com/SbD96n3NlU — Williams Dávila (@williamsdavila) August 13, 2019