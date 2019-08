Comisión especial revisará si escuelas de Florida cumplen patrones de seguridad

(13 de agosto del 2019. El Venezolano).- La Comisión estatal Stoneman Douglas recibirá las actualizaciones sobre la seguridad escolar del estado de Florida el próximo miércoles, destacó cbslocal.com.

Una comisión estatal creada después del tiroteo masivo del año pasado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, recibirá una actualización sobre el número de escuelas de Florida que no cumplen con las leyes de seguridad escolar, este miércoles.

Los últimos resultados de la encuesta de cumplimiento de seguridad del estado -realizada por la Oficina de Escuelas Seguras del Departamento de Educación de Florida- llegarán dos meses después de que los resultados de la primera encuesta revelaran que unas 200 escuelas, incluidas muchas escuelas autónomas, no tenían oficiales de seguridad armados, aspecto que es un requerimiento según la ley de Florida.

Cuando conocieron que existían unas 200 instituciones educativas que no tenían agentes de seguridad, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas se indignaron, por ese motivo instaron al Comisionado de Educación, Richard Corcoran, a identificar públicamente los distritos escolares que aún no habían cumplido con todos los requisitos de seguridad escolar del estado.

Cabe destacar que algunos de los requisitos de seguridad escolar se incluyeron en la legislación general aprobada semanas después del tiroteo masivo del 14 de febrero de 2018 en Parkland, en el cual fueron asesinados 17 estudiantes y miembros de la escuela, y otras 17 personas resultaron heridas.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, quien integra la comisión, instó a decir cuáles eran las escuelas que no estaban cumpliendo con la ley, así lo declaró a The News Service of Florida.

Mas, los distritos escolares respondieron la primera encuesta sobre seguridad escolar bajo la promesa del anonimato de las instituciones.

La Comisión estatal Stoneman Douglas se reunirán el miércoles y jueves en la localidad de Sunrise, para conversar sobre todos los temas que involucra la seguridad escolar del estado.

Entre otros tópicos hablarán sobre cómo capacitar a los oficiales de recursos escolares, recomendaciones para fortalecer las escuelas y propuestas sobre la modificación de los simulacros mensuales de asalto activo en las instituciones educativas.