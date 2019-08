Barbie se viste de sith y de princesa con la colección Star Wars

(13 de agosto del 2019. El Venezolano).- La muñeca Barbie estrenó una nueva colección inspirada en la estética de la película original que inició la saga Star Wars, cuyos vestidos han tomado los diseños de los personajes R2-D2, la Princesa Leia y Darth Vader.

Las figuras basadas en la película original de 1977 están ya disponibles para su reserva, anunció Mattel, la empresa fabricante de las icónicas muñecas, en su cuenta oficial de Twitter.

Cada Barbie de la nueva edición para coleccionistas cuesta 100 dólares e incluirá un envoltorio exclusivo y diferente para cada uno de los personajes.

Además, con cada compra Mattel expedirá un certificado de autenticidad.

“Esta colección se inspira en el arte conceptual de la cinta original de Star Wars para reimaginar a sus personajes icónicos y ponerlos a través del distintivo filtro de alta costura asociado con Barbie”, indica la descripción del producto.

La primera muñeca se inspira en la silueta de armadura Sith que porta Darth Vader. Va vestida de negro, de la cabeza a los pies, con detalles metálicos, lentes oscuras, capa larga y botas altas de cuero.

Por su parte, la Barbie con apariencia del robot R2-D2 luce una brillante melena azul, un conjunto geométrico con una falda tipo cúpula y botas altas con el mismo estampado, de tonos blancos y grises, sobre medias plateadas.

Su chaleco emula el armazón de R2-D2 e incluye el característico “ojo radar” del robot en color rojo.

Por último, la Princesa Leia llega al universo de Barbie con su característico recogido en forma de moños pero con un atuendo más estilizado que consta de un vestido vaporoso de mangas largas, que llegan hasta el suelo, y un ajustado cinturón plateado en su cadera.

Además, esta Barbie princesa de las galaxias lleva varias joyas, un monedero y zapatos de tacón con enganche sobre la pierna de tipo gladiador.

Precisamente, el lanzamiento de esta nueva línea coincide con la cuenta atrás para que se estrena el final de la saga original de Star Wars.

“Star Wars – Episode IX: The Rise Of Skywalker”, que se estrenará las próximas navidades, será la novena y última cinta de la saga compuesta por tres trilogías.

Introducing the all-new #StarWars x @Barbie Dolls, inspired by the film, Star Wars: A New Hope.✨Celebrating the original concept art, this collectible set pays homage to three iconic characters.



Pre-order now on @Amazon! pic.twitter.com/fS0CkMdxLa