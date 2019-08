Riverdale y Avengers: Endgame triunfaron en los Teen Choice Awards

(12 de agosto del 2019. El Venezolano).- La noche de este domingo se llevó a cabo en California, Estados Unidos, la ceremonia de los Teen Choice Awards 2019. El reconocido evento rinde honor a lo mejor de la televisión, el cine y la música con el criterio de miles de adolescentes que votan en línea.

La serie Riverdale, la cinta Avengers: Endgame y los cantantes Lauren Jáuregui, Shawn Mendes y CNCO fueron los grandes triunfadores.

Riverdale se llevó la mayor cantidad de elogios con cuatro galardones: Mejor Drama de TV, Mejor Actor de Drama con Cole Sprouse, Mejor Actriz de Drama con Lili Reinhart. Además, ambos actores ganaron la categoría de Mejor Pareja de TV.

Otros de los premios fueron:

Mejor Serie Ciencia Ficción: Shadowhunters

Mejor Actor en Serie de Ciencia Ficción: Jared Padalecki (Supernatural)

Mejor Actriz en Serie de Ciencia Ficción: Katherine McNamara (Shadowhunters)

Mejor Serie de Acción: MacGyver

Mejor Actor en Serie de Acción: Stephen Amell (Arrow)

Mejor Actriz en Serie de Acción: Gabrielle Union (L.A.’s Finest)

Mejor Serie de Comedia: The Big Bang Theory

Mejor Actor en Serie de Comedia: Jaime Camil (Jane the Virgin)

Mejor Actriz en Serie de Comedia: Nina Dobrev (Fam)

Mejor Villano de TV: Cameron Monaghan (Gotham)

Reality de TV: America’s Got Talent

Serie del Recuerdo: Friends

Mejor Comediante: Ethan & Grayson Dolan

Cine: los ganadores

En las categorías cinematográficas, Spiderman: lejos de casa fue la Película del Verano, que se impuso sobre Late Night, Murder Mystery, The Last Summer, Toy Story 4 y Yesterday.

Como Mejor Actriz y Actor de Película de Verano, los ganadores fueron Zendaya y Tom Holland (Spiderman: lejos de casa).

Por su parte, Avengers: Endgame se llevó el premio a Mejor Película de Acción, por encima de Ant-Man y la Avispa, Bumblebee, Capitana Marvel, Hombres de negro: Internacional y Spider-Man: un nuevo universo.

También por Avengers: Endgame, el actor Robert Downey Jr. obtuvo el premio a Mejor Actor de Cine de Acción, Scarlett Johansson fue la Mejor Actriz de Cine de Acción y Josh Brolin el Mejor Villano.

Otros ganadores

Mejor Película de Comedia: Crazy Rich Asians

Mejor Actor de Cine de Comedia: Noah Centineo (The Perfect Date)

Mejor Actriz de Cine de Comedia: Laura Marano (The Perfect Date)

Mejor Película de Ciencia Ficción: Aladdin

Mejor Actor de Ciencia Ficción: Will Smith (Aladdin)

Mejor Actriz de Ciencia Ficción: Naomi Scott (Aladdin)

Mejor Película de Drama: After

Mejor Actor de Drama: Bradley Cooper (Nace una estrella)

Mejor Actriz de Drama: Josephine Langford (After)

Música: los ganadores

La cantante estadounidense Lauren Jáuregui reinó en los Teen Choice con los premios a Mejor Artista y Mejor Canción de Artista femenina con el tema “Expectations”.

Por su parte, Shawn Mendes fue el Mejor Artista Masculino y la agrupación CNCO figuró como Mejor Artista Latino y Mejor Canción Latina con “Pretend”.

Otro de los premios fue para Louis Tomlinson con “Two of us” como la Mejor Canción de Artista Masculino.

Taylor Swift fue un ícono en los Teen Choice Awards 2019

En otras categorías, los resultados fueron:

Canción de Película: «A whole new world» (Aladdin) – ZAYN & Zhavia Ward

Estrella de Redes Sociales: Noah Centineo

Estrella Youtuber: Sam and Colby

Mejor Grupo Musical: Jonas Brothers

Mejor Artista Country: Dan + Shay

Mejor Artista R&B/ Hip Hop: Cardi B

Mejor Artista Rock: Panic! At The Disco

Mejor Canción Grupo: Blackpink, “DDU-DU DDU-DU”

Mejor Canción Pop: Ariana Grande, “Thank u, next”

Mejor Canción Country: Dan + Shay, “Speechless”

Mejor Canción Electrónica/Dance: Ellie Goulding, Diplo, & Red Velvet, “Close to me (Red Velvet Remix)”

Mejor Canción R&B/ Hip Hop: Lil Nas X (feat. Billy Ray Cyrus), “Old town road [Remix]”

Mejor Canción Rock/Alternativo: Panic! At The Disco, “Hey look ma, I made it”

Artista Nuevo: Billie Eilish

Artista Nuevo Internacional: BTS

Mejor Colaboración: BTS (feat. Halsey), “Boy with luv”

Con información de El Nacional