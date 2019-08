FBI abrirá una investigación por presunto suicidio de Jeffrey Epstein

(11 de agosto del 2019. El Venezolano).- A las 6.30 de este sábado, el personal de la cárcel federal ubicada en Manhattan, conocida como “el Guantánamo de Nueva York”, encontró a Jeffrey Epstein inconsciente en su celda. El multimillonario, acusado de haber explotado sexualmente a decenas de niñas, se enfrentaba a 45 años de cárcel. Fue trasladado con un paro cardiaco a un hospital del centro de la ciudad, donde confirmaron su muerte. Según fuentes policiales citadas por la cadena estadounidense ABC News, Epstein se ahorcó. El fiscal general de EE UU, William P. Barr, anunció este sábado que tanto la Fiscalía como el FBI iban a abrir una investigación. “Su muerte abre serias preguntas que deben recibir respuesta”, dijo en un comunicado oficial.

Hace menos de tres semanas, el magnate fue hallado en el suelo de su celda con hematomas en el cuello. Las autoridades estaban investigando si las marcas habían sido autoinflingidas o producto de un ataque. Epstein estuvo en vigilancia por riesgo de suicidio tras su incidente en el penal el pasado 23 de julio y recibió una evaluación psiquiátrica diaria, pero el 29 de julio regresó a su unidad especial sin un equipo antisuicidios, según informó The New York Times.

El suceso ha desatado una ola de dudas sobre cómo ocurrió un hecho previsible en un centro penitenciario que aloja desde al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán hasta agentes de Al Qaeda. "Necesitamos respuestas, muchas", ha escrito en su cuenta de Twitter la congresista demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Cuando salió a la luz la actividad criminal de Jeffrey Epstein con niñas menores de edad, varias de las grandes figuras de la política y las finanzas cercanas el inversor marcaron distancia. Uno de ellos fue el presidente estadounidense Donald Trump, quien en 2002 dijo a la revista New York que conocía a Epstein, “un tipo estupendo”, desde hacía más de 15 años, y que este había visitado varias veces el lujoso club privado del republicano Mar-a-Lago en Palm Beach. “Se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes”, afirmó Trump. Cuando reabrieron el caso a mediados de este año, el mandatario fue menos generoso: “Lo conocía como lo conocían todos en Palm Beach”. Sostuvo que no hablaban desde hacía 15 años porque se habían peleado. “Yo no era un admirador suyo, eso lo puedo decir”, repetía a los periodistas a principios de julio. Por el momento, Trump no se ha pronunciado sobre el suicidio del financiero.

Durante una vista reciente en un juzgado, los abogados de Epstein advirtieron al juez que su cliente había recibido amenazas y que temía por su seguridad. El magistrado negó la libertad bajo fianza hasta la celebración del juicio agendada para mediados del próximo año. Según argumentó, Epstein representaba un peligro para la comunidad, además de existir elevado riesgo de fuga por su fortuna. Lisa Bloom, una abogada que representa a varias víctimas del multimillonario, afirmó en las redes sociales que sus clientes “no desean el suicidio" a nadie, “ni siquiera a un depredador reincidente que ha engañado y herido a tantas mujeres”. Bloom deseó que Epstein siguiera con vida hasta el inicio del juicio para que “se enfrente a la justicia y a la responsabilidad por todo lo que hizo”. Jennifer Araoz, quien acusó a Epstein de violarla cuando tenía 15 años, lamentó este sábado que el abusador no va a pagar por lo que hizo: "Tenemos que vivir con las cicatrices de sus acciones por el resto de nuestras vidas, mientras que él nunca enfrentará las consecuencias de los crímenes que cometió".