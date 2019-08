Esta es la nueva hija de Ricky Martin y se llama Lucia

(11 de agosto del 2019. El Venezolano).- Hace algo más de siete meses que Ricky Martin anunció la llegada de su hija Lucía pero no ha sido hasta ahora cuando el cantante ha decidido mostrar al mundo a la pequeña. Ha sido a través de sus redes sociales donde el artista ha publicado una foto de la niña que posa en sus brazos con el texto: "La luz de mis ojos #Lucia".

La niña, nacida de un vientre de alquiler, además de su apellido lleva el del marido del artista Jwan Yosef, con quien mantuvo un noviazgo de dos años antes de casarse en 2018. Siguiendo su habitual discreción, Ricky Martin fue reservado pero detalló que se llevaron a cabo todos los procesos necesarios para formalizar el matrimonio. “Intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo prenupcial y todo lo demás”, explicó.

Ricky Martin es además padre de gemelos- Matteo y Valentino- que nacieron cuando este mantenía una relación con el economista Carlos González, informó El País.

Fue también en las redes sociales donde el cantante comunicó la llegada de la nueva integrante de su familia, el pasado 31 de diciembre de 2018. "Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido, sin duda, un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas", señalaba el texto. "Tanto sus hermanos, como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida", añadía.

El cantante es bastante celoso de su intimidad pero su condición de líder de opinión de la comunidad gay le lleva a hacer algunas excepciones. "El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno", ha dicho.