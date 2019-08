De ese corral nadie sale, por Jose Gregorio y Valeria Briceño

(11 de agosto del 2019. El Venezolano).- Estamos claros, por más desesperanza, desazón o desespero que nos ataque, que los narcochoros están acorralados. Aunque se hayan mudado a Guayana, vasto y rico territorio, en donde se han dedicado a armar las guaridas donde se meterán cuando les toque correr con su botín, no habrá rincón sobre la tierra que les dé cobijo ni paz. Están fichados y hasta reseñados alrededor del mundo. Y es que cada venezolano que ha emigrado sin tener como hacerlo, que ha perdido a un familiar y no ha podido ni ir a enterrarlo, cada padre que deja a su niño para irse a buscar mejor oportunidad fuera de su tierra, cada uno tenemos el deber de perseguirlos y denunciarlos para que no puedan disfrutar de nada ni con nadie. Es mucho dolor acumulado, que lamentablemente se convierte en un sentimiento nacional de desprecio hacia esos tipejos malnacidos que crearon una fachada para gobernar cuando en realidad sólo estaban diseñando la empresa criminal de dimensiones más exorbitantes conocida y que hoy dirige al mundo de la droga, el terrorismo y el contrabando. Sus amos, los chulos Castristas de Cuba les dieron el modelo y estos peones les hicieron la tarea sin perder detalles. Pero el camino se les terminó. El mundo los detesta y no perdonaremos tanta traición y dolor.



Para apuntalar más la cerca de ese corral del que no saldrán, el pasado lunes 05 de los corrientes el gobierno de los Estados Unidos impuso las medidas más fuertes vistas hasta el momento a la narcotiranía Venezolana y quizás la segunda más fuerte entre el abanico de opciones. Si lugar a dudas es un paso tomado con la intención de negar a Maduro el acceso al sistema financiero global y para aislarlo aún más internacionalmente. Las sanciones se aplicaran contra cualquier individuo extranjero que provea apoyo, bienes o servicios a las personas incluidas en los listados elaborados por Washington.

Los chorimalandros no se esperaban ese gancho al higado y muestra de eso fue el desequilibrio y la pataleta al entrar en contradicción con lo que venían pregonando con respecto al diálogo en Barbados. Ahora quieren hacer ver a los Venezolanos que las sanciones es en contra de todo el pueblo, la cual es una absoluta mentira, la medida de Washington, es cuidadosa para salvaguardar el acceso del pueblo de Venezuela a bienes humanitarios y para cubrir sus necesidades básicas. Ellos siempre aplicando la confusión para beneficiarse de la ignorancia de muchos.



Hasta ahora veiamos al gobierno americano casi todos los días profiriendo amenazas contra la narcotiranía y poco efectivas las acciones o como decimos los amantes de los toros coleados:"puro relincho y peo como caballo capón, pero estas sanciones evidencian más fuerza y tomaron a los capos criminales por el cuello, es cuestión de tiempo para que sean aprehendidos y castigados. Esto indica ciertamente que los americanos si bien entienden que ese régimen representa un gran peligro para el hemisferio, deben emprender acciones contundentes y rápidas para bajarles el triunfalismo cada vez más certeramente.



Apenas hace unos días lanzaron un dardo al entorno presidencial al colocar a Tarek El Aissami en la lista de los más buscado del mundo, allí es donde el Capo Cachón de Diosdado Cabello comienza a sudar frío y ya no hay lugar donde pueda meterse, aunque disimule con sus bravuconadas de gallito peleón.



A mis lectores, no es pura bulla, la planificación de los gringos en la decisión irreversible de sacar a Nicolás Maduro y su organización de delincuentes, las sanciones las anunciaron en la noche del lunes en vísperas de la Cumbre Mundial por la Democracia en Venezuela que se celebró en Lima, Perú, con el ánimo de juntar fuerzas y hablarle al crimen organizado con una sola línea de discurso y actuación: Fuera del poder que usurpan.

Por todos los flancos se ataca desde los Estados Unidos, asimismo el asesor de seguridad de la casa Blanca John Bolton afirmó que su gobierno se opone a una nuevas elecciones en Venezuela con Nicolás Maduro en el poder porque su régimen manipularla el sistema electoral y también les dio una bofetada a los que creen en el diálogo al afirmar que las conversaciones en curso entre el gobierno de Venezuela y la oposición bajo la mediación de Noruega en Barbados, no son serias y le permitieron a Maduro ganar más tiempo en el poder. Y remato en la cumbre con estás contundente palabras: EL TIEMPO DEL DIÁLOGO SE ACABÓ, ES MOMENTO DE LA ACCIÓN.

Casi al mismo tiempo conocimos el cambio de posición del presidente encargado Juan Guaidó quien ha venido teniendo una posición firme desde el año 2014 y la ha ratificado este año (2019) como lo demuestra a continuación dos mensajes de su cuenta de Twitter personal @jguaido

"No puede haber Diálogo mientras hayan presos políticos, estudiantes imputados, asesinos sueltos y la constitución secuestrada

16:36 - 7 abr. 2014"

"¡Punto aprobado!

Acuerdo que reconoce al Grupo de Lima y los países de Europa su apoyo, así como el rechazo a cualquier diálogo o grupo de contacto que alargue el sufrimiento del pueblo. Único objetivo: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. #SesiónAN

2:44 p. m. · 5 feb. 2019"

Lo he repetido innumerables veces, creo que esos criminales terroristas no saldrán del poder jamás por vía electoral y mucho menos con diálogo, la única vía es la fuerza y con los pies hacia delante.

Por eso sigo sin comprender que la máxima potencia del mundo tanto en lo económico y militar como lo es los Estados Unidos y son los únicos hasta ahora que pudieran actuar, fija una posición en contra del diálogo y el presidente Guaidó hace caso omiso. Quien exige diálogo igual no sera quién nos ayude a terminar por la fuerza con esta pesadilla; ningun país de Europa lo hará, sólo lo pudiera hacer los Estados Unidos, con quienes hay que estrechar planes para no terminar siendo otra Cuba.

Cada minuto de oxígeno a estos forajidos incrementa el sufrimiento y la desesperación de nuestro pueblo que solo ve la opción de emigrar sea como sea; mi lucha desde la cárcel del exilio no parará aportando así nuestra voz y nuestra fuerza, echando el resto con lo único que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA.

Nota: Quiero expresar mi solidaridad a los familiares de los dos jóvenes asesinados en la población del furrial del estado Monagas por el FAES por órdenes de Diosdado Cabello y su hermano José David Cabello Rondón, porque supuestamente robaron en sus propiedades.

Gregoris Gabriel Velázquez Ramírez de 42 años, soldador, padre ejemplar, luchador social y miembro del frente amplio, conocido en todo el pueblo como un hombre honesto fue montado en una patrulla en plena luz del día en el propio pueblo y apareció asesinado. Dejó 3 niños y a su esposa. Los hermanos Cabello Rondón crueles criminales, no se escaparan de la justicia.

Escrito por:

José Gregorio "El Gato" Briceño Torrealba/Valeria Briceño