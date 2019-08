Delincuentes del régimen de Maduro grafitearon el rectorado de la Universidad de Los Andes

View this post on Instagram

Así amaneció la sede del rectorado de la Universidad de los Andes, en el estado Mérida. Tras ser vandalizada por grupos afectos al régimen de Nicolás Maduro, quienes rechazaron las sanciones a su administración por parte de los Estados Unidos.