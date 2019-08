(08 de agosto del 2019. El Venezolano).- La actriz y cantante colombiana, Sofía Carson, será la embajadora global de la Fundación Cultural Latin Grammy, informó este jueves en un comunicado esta institución promovida por la Academia Latina de la Grabación.

Esta fundación, que fue creada hace cinco años, explicó hoy que el rol de Carson consistirá, entre otros aspectos, en apoyar los programas de la institución y en participar en eventos benéficos y de recaudación de fondos para esta organización.

"Es un gran honor para mí ser la primera embajadora global de la Fundación Cultural Latin Grammy, una organización cuya misión es darles a los jóvenes latinos de todos los países el precioso regalo de la educación en el campo musical y la oportunidad inigualable de compartir su música", dijo Carson (Fort Lauderdale, EE.UU., 1993).

"La fundación y su magnífico equipo ofrecen oportunidades que cambian la vida a jóvenes que están profundamente comprometidos con su arte y están enfocados en su deseo de dejar un legado musical que perdure. Me siento muy agradecida y es, de verdad, un gran privilegio ser parte de esta causa tan importante", añadió esta joven artista estadounidense de origen colombiano.

Por su parte, Becky Villaescusa, vicepresidenta de planificación estratégica y de desarrollo corporativo de la Fundación Cultural Latin Grammy, aseguró que Carson es "un ejemplo excepcional para todos".

"Su educación, disciplina y dedicación inspiran a los creadores de música del futuro, y estamos sumamente agradecidos por su pasión y generosidad con la Fundación Cultural Latin Grammy. Sabemos que será una embajadora sobresaliente que nos ayudará a alcanzar muchos logros en nuestros esfuerzos de concientización y crecimiento", explicó.

En su trayectoria como actriz, Carson ha participado en las tres películas de «Descendants» de Disney, ha estrenado este año la serie «Pretty Little Liars: The Perfectionists», y tiene previsto protagonizar en el futuro la película «Feel The Beat» de Netflix.

Y en cuanto a su carrera como cantante, la hispana prestó su voz recientemente a la versión en español de «Circle of Life», tema perteneciente a la banda sonora del «remake» de «The Lion King» de Disney.

Con información de EFE