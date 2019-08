Mark Zuckerberg quiere cambiarle el nombre a Whatsap e Instagram para darle más reconocimiento a Facebook

(06 de agosto del 2019. El Venezolano).- Se conoció que Mark Zuckerberg quiere cambiarle el nombre a las aplicaciones Whatsapp e Instagram, para que se relacionen más con su compañía Facebook.

Al parecer el dueño de la mayor red social que existe desea dejar muy claro que las dos aplicaciones son de él, como si la mayor parte de los habitantes del planeta no lo supiese.

Según el portal informativo The Information, ese sería el motivo que llevó a Mark Zuckerberg a que las dos aplicaciones sean conocidas como «Instagram from Facebook» y «Whatsapp from Facebook«, destacó abc.es

No es la primera vez que Zuckerberg sugiere y hace este tipo de cambio, ya lo hizo -en otra oportunidad- con su plataforma de colaboración empresarial Workplace, la cual desde hace algún tiempo es conocida como «Workplace from Facebook«.

Algunos expertos en redes aseveran que parece que Mark Zuckerberg no cree que Facebook esté recibiendo el reconocimiento pertinentecomo empresa propietaria de la aplicación de mensajería y de la red social.

Para cambiar esa situación, la compañía ha dejado conocer que se debe comunicar de forma más clara los productos y los servicios que son parte de Facebook, aseveró The Information.

Pero al parecer la empresa no se ha percatado que el hecho de que Whatsapp e Instagram no compartan el nombre de Facebook ha ayudado a que esas aplicaciones hayan estado fuera de los últimos escándalos en los que ha estado involucrado Facebook.

Uno de ellos fue el relacionado con Cambridge Analytica, por el cual Facebook tuvo que pagar en Estados Unidos 5.000 millones de euros.

Además las políticas de protección de datos de Facebook van a ser supervisadas por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos