Asamblea Nacional consideró que la deuda venezolana es de 160 mil millones de dólares

(06 de agosto del 2019. El Venezolano).- El Parlamento venezolano calculó en más de 160.000 millones de dólares la deuda soberana del país ante el ocultamiento de cifras por parte de las autoridades, y culpó al gobernante Nicolás Maduro de haber hipotecado el país.

“La deuda venezolana se estima, entre los más conservadores, en un mínimo de 130 mil millones de dólares, y entre los menos conservadores en un máximo de 198 mil millones de dólares (…) esto da un promedio de 160 mil millones de dólares”, dijo el diputado Luis Stefanelli en un debate sobre el endeudamiento del país.

El legislador detalló que llegó a estas estimaciones al consultar a al menos seis expertos en el tema y tras la revisión de un informe del Parlamento.

Según explicó, la única deuda que tiene Venezuela al día con los acreedores es la del bono 2020, del resto no estamos al día con ninguno de los deudores.

Durante el debate parlamentario, los legisladores aseguraron que Venezuela comenzó a entrar en recesión de pagos (default) en octubre de 2017.

“A partir de esa fecha, Venezuela suspendió el pago de sus obligaciones a los tenedores de los bonos (…) Eso llega más o menos a una deuda soberana de 7.000 millones de dólares”, dijo el parlamentario Williams Dávila.

Lea también: Canciller peruano aseguró que es momento de tomar decisiones respecto a la situación de Venezuela

Por su parte, el diputado Alfonso Marquina indicó que la deuda venezolana es de más de 175.469 millones de dólares y como ejemplo indicó que la estatal petrolera Pdvsa tiene una deuda financiera de 34.555 millones dólares mientras que la deuda externa emitida por el Ministerio de Finanzas es de 46.440 millones de dólares, informó EFE.

“En menos de 20 años, durante la bonanza petrolera más grande, más alta y más larga de toda la historia republicana de Venezuela (…) Venezuela se endeudó como nunca, pasando una deuda pública en el 1998 de tan solo 27.000 millones de dólares a 175 mil millones de dólares (en la actualidad)”, apuntó Marquina.

En ese sentido, reprochó que Maduro sostenga que las sanciones económicas de Estados Unidos son las responsables de la actual crisis económica del país.

“No me venga a decir usted señor cara dura, señor Maduro, a decir que Venezuela está como está por las sanciones económicas, no señor Maduro. Venezuela está como está porque usted y los corruptos que han gobernado este país no solo la quebraron sino que la hipotecaron, la endeudaron”, sostuvo.