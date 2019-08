Autoridades de EEUU confirman varias muertes tras tiroteo en Texas

View this post on Instagram

Se registró un tiroteo en la tienda Walmart en el Paso Texas, EEUU, dejando al menos 18 heridos, reportó la policía desde el lugar de los hechos. . De acuerdo con testimonios de la policía un tirador comenzó a disparar desde el estacionamiento de la tienda Walmart en Cielo Vista, hasta ahora se ha conocido la muerte de varias personas . . 📱Mantente informado: busca y descarga nuestra app en Android: #VPItv. . . #EEUU #Tiroteo #Walmart #Muertos #Heridos