Empresarios colombianos acusados en EEUU pertenecen a una red corrupta en Venezuela

(02 de agosto del 2019. El Venezolano).- Saab, Pulido, Trenaco, La W Radio y los últimos acontecimientos del caso de los empresarios colombianos acusados en los Estados Unidos de pertenecer a una red corrupta en Venezuela.

La W Radio publicó en 2015 un artículo sobre Trenaco, alegando que la compañía, de hecho, recibió algunos contratos en Venezuela que podrían «superar los $ 4.4 mil millones».

El artículo continúa afirmando que la información proviene de cifras proyectadas contenidas en una presentación que hizo Trenaco, sobre una empresa conjunta orientada al desarrollo de unos 600 pozos petroleros en la Faja del Orinoco en Venezuela.

La W Radio afirmó tener una copia de uno de los contratos otorgados a Trenaco, por $ 803 millones de dólares, relacionados con un solo desarrollo. Presuntamente se otorgaron contratos similares por montos similares. El artículo afirmó que Trenaco tenía dificultades financieras en Colombia (deudas de unos $ 40 millones de dólares, mientras aumenta el capital a la mitad en Suiza), aunque una de las afirmaciones más sensacionales es que el Fondo Global de Construcción de Alex Saab se convirtió en la parte controladora de Trenaco en Julio de 2015, agregando que Álvaro Pulido participó en las reuniones de la junta de Trenaco.

Según el periodista Alek Boyd, del site Infodio, aquí hay algunos temas interesantes, quizás el más obvio es que el miembro de la junta de Trenaco, Gabaldón Vivas, dijo muy claramente que Alex Saab no tiene nada que ver con Trenaco. Luego estaba esa cantidad $ 15.7 mil millones de dólares, $ 8.3 mil millones de dólares o $ 580 millones de dólares, según la tasa de cambio oficial que se aplicara entonces. Dado que se trata de PDVSA, que opera sin duda en el sector más importante de la economía de Venezuela, no sería una exageración pensar que el Estado garantizaría que Trenaco obtuviera todo el capital que necesitaba en divisas.

La W Radio imprimió cortésmente las explicaciones de Saab sobre su no participación en el fraude multimillonario que su Fondo Global de Construcción logró en Ecuador. A pesar de sus «aclaraciones», hay un rastro claro que lo vincula con la estafa ecuatoriana. Fuentes muy cercanas a Saab revelaron que ejerció una tremenda presión sobre Galo Chiriboga, el Fiscal General de Ecuador. Además, un hermano de uno de los socios venezolanos de Saab (Luis Eduardo Sánchez Yánez, buscado en Ecuador) es un asesor especial del presidente Rafael Correa (en la foto). No es de extrañar que la investigación del Fiscal General de Ecuador sobre los acuerdos de Saab no vaya a ninguna parte rápidamente. Es de destacar que Amir Nassar, abogado , también forma parte de la investigación en Ecuador.

Álvaro Pulido, otro socio de Saab de origen colombiano (también buscado en Ecuador), también recibe una mención en el artículo. La W Radio se equivocó un poco en ese sentido. El verdadero nombre de Pulido es Germán Rubio, un asociado de los carteles de la droga que fue extraditado a los EE. UU. Según fuentes familiarizadas con los negocios de Saab.

La actuación estelar de Alex Saab en Venezuela es fácil de explicar, si se tiene en cuenta su estrecha relación con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Córdoba fue un elemento clave en las relaciones de Hugo Chávez con los narcoterroristas de las FARC y, de hecho, recibió mucho apoyo y fondos del caudillo venezolano, cuyo fallecimiento no hizo nada para reducir las empresas en espiral de Saab en Venezuela. Todo lo contrario. William Amaro, secretario personal del presidente Nicolás Maduro y buscado en relación con el dinero de las drogas, es una de las personas que garantiza el acceso y los contratos para Saab. Una filtración a Infodio incluso afirmó, sin confirmar, que Saab era parte del comité oficial de Nicolás Maduro en un viaje a Vietnam y China.

Cuando presionaron a Gabaldón Vivas para obtener más información, se calló. También se buscó, sin éxito, el sitio web de PDVSA para evidencia de que el contrato había sido otorgado a Trenaco, después de que toda esa información se hiciera pública de acuerdo con la legislación vigente.

Sin embargo, no hay razón para dudar de la afirmación de La W Radio de tener documentos que prueban que los contratos realmente se otorgaron a Trenaco. «Conociendo a los abogados de Saab, muy contentos y totalmente irresponsables, La W no se habría arriesgado a publicar cosas que no podría apoyar en la corte. Si las cantidades indicadas son verdaderas, esta podría ser una de las mayores estafas de corrupción perpetradas por PDVSA. ¿Por qué una empresa de $ 40 millones de dólares, que tendrá que subcontratar todo el trabajo, puede obtener un contrato tan importante y valioso? Entiendo que Saab ha estado por un tiempo en la mira de las agencias federales de los EE. UU. Al parecer, sus hijos son de fácil acceso. Con la oleada tardía de detenciones, acusaciones y sondeos relacionados con Venezuela, sus contratistas y altos funcionarios, puede ser solo cuestión de tiempo hasta que comience a vestirse de naranja», aseguró Boyd.

En exclusiva con La W, la periodista suiza Alexandra Ulmer habla del caso del empresario colombiano Alex Saab en 2018 y aseguró que Saab tenía una relación muy estrecha con Nicolás Maduro y su entorno.

