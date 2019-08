Vínculos de Alex Saab con Cilia Flores se extienden hasta "importantes figuras de Colombia"

(1 de agosto de 2019. El Venezolano).- Según el sitio web Expresa.me, los vínculos del colombiano Alex Saab con la familia de Cilia Flores en Venezuela parecen tener años y en los mismo habría nexos de importantes figuras de Colombia

A raíz de la curiosidad de un periodista de la W Radio de Colombia, solicitando información sobre Trenaco SA y / o Alex Saab, se generó meses atrás un gran revuelo.

El asunto en cuestión era un contrato, que excedía los $ 7 mil millones de dólares, que Petróleos de Venezuela (PDVSA) había otorgado a Trenaco, a través de su filial PetroMiranda.

Previamente Saab y sus empresas del Fondo Global de Construcción en Venezuela, Ecuador, Malta, España y demás países se habían visto envueltos en graves denuncias.

La empresa Trenaco era poco conocida fuera de Colombia, pero gracias a Saab no se tardó mucho en darse a conocer.

Trenaco SA es un conjunto suizo. La información del registro identifica a Carlos Enrique Gabaldón Vivas, de Venezuela, como miembro de su junta directiva. Trenaco tiene una trayectoria colorida en Colombia. Su sitio web parece un chiste; su dominio fue registrado por Juan Velásquez en julio de 2009 y, en aquel entonces, solía decir «Somos una empresa con más de 9 años de experiencia en el mercado con un equipo altamente capacitado», como lo ha descrito el bloguero Alek Boyd.

La denominación venezolana de TRENACO (TRading ENergy And COal) ni siquiera estaba registrada. Desde agosto de 2012 hasta julio de 2014, Carlos Gutiérrez Robayo (cuñado del ex alcalde de Bogotá, ex candidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro) formó parte de la junta. Hay suficiente información que sugiere que Gutiérrez Robayo es otro de esos empresarios «exitosos» que tienen suerte con los contratos públicos. Dejando a un lado los escándalos de corrupción en Colombia, Trenaco surgió en Venezuela y participó en una licitación (B-131–15–0014) para la construcción de plataformas petroleras, tuberías y perforación en nuevos desarrollos ubicados en la Faja del Orinoco de Venezuela.

Trenaco duplicó su capital de 20 millones de francos suizos a 40 millones (alrededor de $ 40 millones de dólares). Eso fue justo antes de que el contrato de Petromiranda supuestamente se otorgara en agosto de 2015.

Alex Saab, supuestamente estuvo involucrado. También se creía y hoy es un hecho, que el sobrino favorito de Cilia Flores (Primera Combatiente de Venezuela), Eric Malpica Flores, estuvo involucrado en el proceso de concesión del contrato.

Al respecto el experto petrolero Gustavo Coronel indicó: » Lo que lo distingue de las ofertas normales es el tamaño. Parece ser un trabajo muy grande porque están hablando de «SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, PERFORACIÓN Y CONEXIONADO DE POZOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS DE LA FPO (EEMM PETROMIRANDA, PETROJUNIN, PETROURICA, PETROCARABOBO Y PETROINDEPENDENCIA)». Esto significa TODAS las nuevas instalaciones que puedan ser necesarias. En este sentido, representa un contrato de BLANKET, aunque el cliente parece ser solo PetroMiranda, solo una de las cinco áreas diferentes de la Faja … Sin embargo, puedo decirle que una licitación general está totalmente fuera de línea con las buenas prácticas de gestión. . Una vez que la compañía gana tal oferta, tiene el control de TODO lo que debe hacerse en la FAJA en este campo de operaciones. Este sería un trabajo gigantesco. Si, como usted dice, el contrato fue a una sola empresa (¿sin licitación, o con un proceso turbio?), Esto sería muy irregular y debe investigarse.»

Posteriormente Carlos Enrique Gabaldón Vivas, mencionado anteriormente como miembro actual de la junta directiva de Trenaco, admitió que la empresa había participado en la oferta, pero se negó a especificar si se otorgó el contrato (y el monto relacionado), y si Alex Saab / Carlos Gutiérrez Robayo estaban involucrados. En su respuesta afirmó: «Trenaco S.A. consideró suspender sus inversiones en Latinoamérica hasta que los mercados emergentes se estabilicen». Este argumento parece completamente fuera de lugar proveniente de una empresa que participa en ofertas y busca activamente contratos.