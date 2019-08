Suspendida audiencia preliminar del diputado Edgar Zambrano

(1 de agosto de 2019. El Venezolano).- La audiencia preliminar del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, que debía realizarse este jueves, fue suspendida porque el tribunal del caso no está prestando despacho, según informaron a la defensa.

El abogado Francisco Banchs, defensor del diputado, denunció que simplemente les dijeron que el tribunal no estaba habilitado. "No sabemos, no tenemos más información". Explicó que además no se le ha permitido la juramentación al equipo defensor.

“No hemos logrado juramentarnos porque el tribunal no ha dado despacho, si el tribunal no da despacho no puede haber un traslado”, agregó Banch en declaraciones a la prensa. "Estamos a la espera de que el Tribunal de despacho para nosotros poder proceder a darnos por juramentados y seguir con el proceso penal que se sigue en su contra".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, abrió procesos penales contra Zambrano y otros 14 diputados por el alzamiento de una treintena de militares el pasado 30 de abril, liderados por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

A petición del TSJ, la Asamblea Constituyente de corte chavista y que rige en el país con poderes absolutos, les levantó su inmunidad parlamentaria.

Zambrano fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con armas largas que lo interceptaron en su vehículo y que lo remolcaron con una grúa tras negarse a salir del automóvil.