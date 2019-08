Goicoechea: Si no hubiese un porcentaje de probabilidad, no estaríamos dialogando

(01 de agosto del 2019. El Venezolano).- El coordinador del área petrolera del Plan País, Yon Goicoechea, señaló este jueves que “este país no deja de sorprenderme. Recuerdo la sensación del primero de enero, y era la de un país dormido, con pocas expectativas, siete meses después hemos logramos la unidad de la oposición“.

En una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, transmitida por el Circuito Onda La Superestación, sostuvo que “si no hubiese un porcentaje de probabilidad, no estaríamos ahí sentados dialogando con el Gobierno”.

Goicochea destacó que “lo que no estamos dispuestos a ceder es la democracia, Venezuela no puede ser gobernada sin elecciones limpias”, sumó al tiempo que resaltó que “tengan confianza y certeza de que Guaidó no nos va a defraudar. Dios le puso a Venezuela Juan Guaidó en este momento, porque era el hombre indicado".

Indicó que “no estamos destinados a perder Citgo, sí es verdad que tiene un gran riesgo, pero a medida que podamos recuperar la democracia venezolana, vamos a tener herramientas para negociar con esos acreedores“.

“Nosotros lamentablemente tendremos que pagar las facturas de una rumba que no nos echamos nosotros. Se está tramitando con el Gobierno de Donald Trump una medida para la protección de los activos”, agregó.

Apuntó que están “haciendo un esfuerzo para que la gente entienda que estamos en un proceso cíclico. Las protestas suben y bajan. El proceso no se ha detenido“.

“El Gobierno de Nicolás Maduro no tiene autoridad competente para enfrentarse al juicio de Citgo“, reiteró.

Con información de Sumarium