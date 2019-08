Cancelan el festival de música Woodstock 50 luego de meses de contratiempos

(01 de agosto del 2019. El Venezolano).- Después de varios meses de contratiempos, el cofundador del festival de Woodstock, Michael Lang, anunció este miércoles la cancelación definitiva del evento con el que se trataba de celebrar su 50 aniversario.

"Nos entristece que una serie de contratiempos inesperados haya hecho imposible organizar el festival que imaginábamos con el gran cartel que habíamos contratado y la interacción social que preveíamos", dijo Lang en un boletín, de acuerdo con medios especializados.

La anulación de Woodstock 50 se produce a solo 15 días del esperado evento, previsto para los días 16 y 18 de agosto, y después de que varios artistas anunciaron que no acudirían por el cambio intempestivo del lugar donde se celebraría.

A lo largo de las últimas semanas y ante la inminencia del festival, que no llegó a poner a la venta ninguna entrada, comenzaron a conocerse las primeras ausencias, como la de John Fogerty, que actuó con Creedence Clearwater Revival en el histórico evento de 1969.

El legendario guitarrista Carlos Santana es otro de los artistas que impulsaba el cartel de Woodstock 50 y que se retiró, al igual que Jay-Z, Dead & Company, The Racounteurs, Miley Cyrus, The Lumineers, The Black Keys, Joe McDonald y John Sebastian, indican medios locales.

Todos los artistas, apuntó Lang, han quedado libres del contrato que habían firmado, pese a que varios de ellos ya recibieron el pago de sus honorarios, que en total han ascendido a 30 millones de dólares, informó Billboard.

Por ello, el cofundador instó a los cantantes y grupos musicales a donar 10% de sus honorarios a HeadCount, una organización sin fines de lucro estadounidense que trabaja con músicos para promover la participación en la democracia del país, o a cualquier otra organización que prefieran en pro de la paz.

"Woodstock sigue comprometido con el cambio social", agrega el texto, en el que también se agradece a los artistas, fans y socios que lo apoyaron en momentos de adversidad.

La organización del evento conmemorativo se ha enfrentado a numerosos problemas desde que anunció la celebración del aniversario, pero insistió en varias ocasiones en que iba tener lugar, ya que en 1969 también hubo percances.

Tras anunciar su cartel en marzo, Woodstock 50 no comenzó a vender las entradas en la fecha que había previsto, abril, y luego de posponerla trascendió que no había obtenido un permiso del estado de Nueva York.

Días después, su socio financiero, Dentsu Aegis, se retiró y canceló unilateralmente el festival, pero Lang descartó esa acción y a través de abogados emprendió acciones legales contra la firma.

En junio, Woodstock 50 recibió otro golpe con la retirada de la productora CID Entertainment, la rescisión de otra licencia y el anuncio de la localidad de Watkins Glen de que no acogería el concierto, después de lo cual en julio hubo cuatro intentos infructuosos de llevarlo a la cercana ciudad de Vernon.

A continuación los organizadores anunciaron que se celebraría en el pabellón Merriweather en la ciudad de Columbia, en el estado de Maryland, 563 kilómetros al sur de su ubicación original.

Este último cambio fue el que llevó finalmente a algunas cabezas del cartel a retirarse, como hizo Jay-Z el pasado viernes, seguido de otros artistas, lo que ha desembocado en la cancelación total.

El que sí se celebrará será un festival paralelo previsto también para los días 16, 17 y 18 de agosto en el Centro de Artes de Bethel Woods, en Bethel, en el estado de Nueva York, al que acudirán, entre otros, John Fogerty, Ringo Starr y Carlos Santana.

Con información de EFE