Winston Cabas: Después de la alocución del ingeniero Cabello comenzó la tragedia, la zozobra y la angustia

(29 de julio del 2019. El Venezolano).- Momentos de tensión vivió la familia Cabas Sanabria luego que uno de sus miembros, Winston Cabas presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, se le ordenara una investigación tras alertar los riesgos de los recientes apagones ocurridos en el país, tras el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En una entrevista en exclusiva para La Patilla el ingeniero cuenta cómo comenzó para él y su familia “la tragedia, la zozobra y la angustia”. Indicó haberse enterado por las redes sociales y por su nuera cuando se produjo la alocución del teniente retirado Diosdado Cabello.

“Me avisa, voy y reviso mi teléfono y tengo cualquier cantidad de mensajes y desde ese momento empieza la tragedia, la zozobra y la angustia de sentirse perseguido por una dictadura, por un régimen que agobia a todos los venezolanos. Acto seguido mis hijos optan por sacarme de la casa me llevan a un sitio seguro en una zona populosa de Caracas, para posteriormente sacarme del país”.

Cabas cuenta que fueron momentos difíciles y delicados, porque a su juicio es sentir el peso del estado, de la fuerza militar de un país sobre un ciudadano y sobre su familia, y más cuando considera que su trabajo y su experiencia ha sido la de alertar al país sobre la situación que se le venía a Venezuela en cuanto al sistema eléctrico nacional.

Añadió que pese a las adversidades se encuentra bien de salud, además de estar contento por estar reunidos todos en familia y fuera del país.

Destacó que “rescatamos al hijo menor nuestro, le quitamos a la dictadura un trofeo y en ese caso es mi hijo Arnaldo Cabas”.

Lea También: Aviem rechazó el acoso y la persecución del régimen contra Winston Cabas y familia

Por su parte su hijo Arnaldo relató lo que le sucedió tras ser “secuestrado” por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB.

Relató que “el martes aproximadamente a las 12 de mediodía me abordaron en la casa donde estaba en la zona popular de Caracas organismos del FAES, ellos llegaron preguntando de una vez por mi papá, dónde estaba Winston, hubo un momento que me confundieron con él, yo le explico que mi papá no estaba conmigo, yo estaba con mi hijo y ellos al ver que yo era el hijo menor de Winston me secuestran, me llevan”.

Indicó que lo sacaron de su residencia sin una orden judicial y lo ruletearon por Caracas siendo agredido.

Sostuvo que “una vez que me sacan de la casa me dan vueltas por toda Caracas, dándome golpes, hostigándome y me llevan al centro del Faes en Petare. En el lugar donde estaba se llevaron a un muchacho, se llevaron a una joven que también era inquilina en la casa, me enteré después que a ella le robaron 50 dólares, a mi metieron muchos golpes”.

“En el momento que a mi me sueltan…Ellos me dicen que mi papá está metido en problemas que no podía salir del país porque ya ellos sabían donde ubicarme, y donde ubicar a mi otra familia, y que le podían hacer daño, que ellos sabían donde estaba mi familia”, narró.

Lea También: Excarcelan al hijo del ingeniero Winston Cabas, quien fue detenido por fuerzas de Maduro

En otro punto el presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica manifestó que no es fácil sentirse perseguido ni abandonar el país, describió que es una situación que no se la desea a nadie.

“Estamos en una dictadura y la demostración más contundente de la existencia de esa dictadura es la forma feroz con la cual el gobierno intentó atraparme. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros logramos escapar de las manos del régimen, no sé que hubiese pasado si llegan una hora antes al sitio donde yo me encontraba hoy fuese que estuviéramos en condiciones de aislamiento, torturado, y quizás desaparecido como le pasó al concejal Fernando Albán y como le pasó al capitán Arevalo”.

Por un momento pensó en volver al país y entregarse para impedir que torturaran a su hijo, sin embargo, no fue necesario, agradeció a los diputados, periodistas, dirigentes políticos, abogados y la comunidad internacional por el apoyo brindado. No descarta regresar a la nación cuando haya otro gobierno.

“Nosotros vamos a volver a Venezuela una vez que caiga la dictadura, vamos a seguir informando sobre la situación del sistema eléctrico, tenemos la información”.

Cabas se refirió al teniente Cabello de ser la cara de “la represión, de la dictadura, de la tiranía”. Señaló que en Venezuela no hay democracia ni libertad de expresión. No obstante le le envío a su verdugo un mensaje de tranquilidad y de sosiego para su alma, ya que considera que solo Dios lo va a perdonar.