El cerebro y la reconfiguración emocional neuro-integrativa, por Dr. Víctor Villavicencio

(29 de julio de 2019. El Venezolano).- Uno de los retos más significativos que tiene la ciencia actual y del futuro es explorar y entender el funcionamiento del cerebro humano. Los neuroanatomistas han trazado un mapa bastante amplio y profundo de sus estructuras, sin embargo, sigue siendo un misterio el entendimiento claro de cómo éstas, se integran para recibir, procesar, almacenar y trasmitir información, tampoco esta claro su alcance y potencialidades.

Cada día la neurociencia nos asombra con nuevos y espectaculares descubrimientos sobre este órgano. Se invierten inmensas cantidades de fondos y esfuerzos institucionales para tratar de estudiarlo y modelarlo a través de la inteligencia artificial, que es un enfoque transhumanista que pretende robotizar la función cerebral; El terreno investigativo del presente y el futuro es el cerebro!

Nuestra vida diaria esta dirigida y coordinada por el sistema nervioso como estructura sistémica de relación adaptativa con nuestro entorno, su órgano estrella, el cerebro, ejerce su función seso-motora de recepción de estimulo-información, de procesamiento - respuesta y de activación-movimiento a través de impulsos electro-químicos mediados por sinapsis eléctricas o por sustancias denominadas neurotransmisores (sinapsis química), (la sinapsis es la interconexión entre las células nerviosas o neuronas, que permiten el paso de los impulsos entre ellas). Este proceso dinámico intrapsiquico codifica y decodifica las señales del entorno, configurando y reconfigurando en tiempo real, un mapa representativo de la realidad individual.

La función sensitiva(sensación) se realiza a través de los órganos de los sentidos; los estímulos del medio activan receptores de diferentes tipos, por ejemplo: presión, temperatura ,sonidos, luz, colores, que se traducen en impulsos que viajan hasta los centros procesadores de información en el cerebro (aferencia), quien lo relaciona con información previamente almacenada en la memoria, ponderando la pertinencia o no de los nuevos datos e integrándolos al acerbo cognitivo del individuo, guardándolos en el ADN y generando cambios adaptativos en su conducta (aprendizaje). Este “careo” informativo implica un in-side que da cuenta de la información comparada haciéndonos consciente de ella, esto se denomina percepción, con este proceso intrapsiquico perceptivo el cerebro le asigna un significado a la información según sea agradable o desagradable, de premio o de castigo, y lo asocia con una emoción que formara parte de la información misma, a lo que de manera consciente o no, éste reaccionara con una respuesta motora cuando el suceso sea re -estimulado por circunstancias iguales o parecidas a las que lo originaron, de forma que, es el significado que demos a los sucesos lo que definirá nuestra respuesta y no el suceso mismo, y como ya hemos dicho, ese significado depende en buena parte de la información que cada quien tiene guardada como referencia cognitiva y la pertinencia que ésta tenga en crear mantener las condiciones necesarias para la supervivencia y la proliferación de la especie. Referencia –referente – nuevo conocimiento, establecen un triangulo semiótico que alimenta recursivamente la experiencia de vida y de relación con el entorno, haciéndonos seres individuales y únicos pero integrados a la totalidad

Queda pendiente si esta información que ingresa es compatible o no con la existente, cuando hablamos de información nos referimos a datos reflejos, asociados o elaborados y conceptualizados o establecidos como patrones de respuesta refleja o concepciones elaboradas como juicios, creencias, referencias morales y /o éticas que definen la personalidad del individuo. Puede ser que ese careo sea integrativo, esto implica, que cada sistema informativo queda asociado al contexto en el que se produce y a través de procesos lingüísticos, identifica y relaciona datos construyendo fonemas, palabras, conceptos, ideas, razonamientos, creencias, englobándolo en patrones semánticos que le dan significado a la experiencia existencial

La información también es asociada al contexto interno denominada relación propioceptiva , es decir, que si ella es ingresada bajo un dolor por ejemplo, ya sea físico o emocional, entonces esta asociación emerge cuando posteriormente es evocado el evento relacional; si es consciente es un conflicto (extremos contrapuestos), si es inconsciente es un engrama ( paquete de información programante, generalmente aberrante). El asunto se complica cuando la información que ingresa no es incompatible con la existentes en cualquiera de los aspectos señalados, en primera instancia tiende a ser rechazada y desplazada, negada e incluso combatida, hasta ahora la mente humana tiene mecanismos de defensa para conservar su homeostasis mental (equilibrio), el asunto esta cundo la persona es forzada, por alguien de autoridad o por las circunstancias, normas, situaciones de obligado cumplimiento como los padres, leyes, religiones, patrones morales, sociales o culturales . Ante esto, sus opciones de repuestas están englobadas en 1- Confrontar la situación, 2- Evadirla 3- Huir 4- someterse. Esto puede constituir un conflicto adaptativo que exige la inhibición o sobre estimulación de la función motora (podemos tener conflictos de confrontación, evasión, de huida o sometimiento). Hacer, decir, consentir, trabajar o vivir con personas o en ambientes y situaciones que no se quieren vivir, sometido u obligado por las circunstancias, implica un gran esfuerzo adaptativo que pone a la persona en permanente respuesta de rechazo o combate que termina agotando al sistema nervioso y sus fuentes energéticas ( estrés ) y es la causa de muchas enfermedades .Por ejemplo, el sobre estimulo del sistema nervioso simpático exige una sobre marcha en la función suprarrenal, glándula ésta productora de adrenalina y cortisol, éste último, un poderoso oxidante y destructor de la integridad de las célula nerviosa(neurona); si la situación se mantiene sostenida en el tiempo, se convierte en estrés crónico que al sobrepasar los esfuerzos del organismo por mantener la homeostasis (equilibrio funcional) ocasiona alteraciones progresivas e incapacitante conocidadas como enfermedades crónicas.

A manera de dato, este estrés psicológico junto a otros factores como la alimentación oxidativa (todos los productos refinados e industrializados están oxidados), la polución, la toxicidad de productos agroquímicos, la contaminación ambiental y electromagnética, entre otros, están ocasionando una pandemia silenciosa sobre la que estamos obligados a alertar sin alarmar; un enemigo silente que se infiltra en el tejido mismo de las vida moderna, este es: El estrés oxidativo.

Aún cuando éste estrés oxidativo puede ser revertido por el mismo organismo a través de compuestos orgánicos ingeridos en la dieta diaria como son los aminoácidos (cisteína, acido glutámico y glicina) metabolizando un poderoso antioxidante denominado Glutatión, sin embargo, debe ser restituido cuando el organismo entra en deficiencia crónica imposible de ser compensada por la ingesta diaria o porque su estilo de vida lo mantengan expuesto a factores oxidantes. Para esos casos, la tecnología moderna ha desarrollado formulas naturales que apoya el proceso de protección celular, concentrando los compuestos que conforman los aminoácidos presentes en la molécula de glutatión, y combinándolos con vitamina c y zinc, presentados en forma líquida y en dosis unitaria para facilitar su absorción y administración, esto esta siendo utilizado en USA con mucho éxito para combatir los radicales libres causantes de muchas enfermedades incluyendo el cáncer.

Como hemos venido diciendo, los eventos de la vida cotidiana se guardan el la memoria de sucesos, lo que conocemos habitualmente como recuerdo de hechos y experiencias, cada suceso y cada pensamiento cuando es evocado, recordado o re estimulado desencadena por acción refleja que de acuerdo a su significado y a la emoción asociada, activa la cascada de sucesos neurofisiológicos de respuesta hormonal, inmunológica, autónoma (s.n.a.), fenómenos estos estudiados por la Psiconeuroinmunologia

El significado asignado a los hechos es consolidado en la memoria a través de los mecanismos fisiológico del sueño (REM) conocido como movimiento rápido de ojos durante el sueño paradójico (momento del sueño que estando dormido el sistema se comporta como si estuviera despierto), de esta manera el sistema configura y reconfigura el significado de la información de manera fisiológica así no tengamos conciencia de ello

Si cambiamos el significado que le damos a los hechos, también cambiará la emoción asociada, la impresión de la realidad y la respuesta neurofisiológica. El significado puede ser consiente pero el sistema puede “ representar” de manera inconsciente y refleja (vía reflejos condicionados o patrones de acción fija) un “significado” a un paquete informativo, ante esto el sistema puede activar el sistema límbico fundamentalmente la amígdala cerebral y el hipotálamo en el que existen núcleos o centros neurales (como un panel de control) desde donde se activan como hemos dicho los procesos neuro- endocrinos, inmunológicos, del sistema nervioso autónomo simpático – parasimpático, hambre, miedo, frecuencia cardiaca, deseo y preferencia sexual, entre otros, es decir, el sistema puede desencadenar una respuesta fisiológica aún cuando el individuo no sea consciente de ella ( no entiende lo que le pasa ni porque le pasa, pero su conducta y estado emocional, es inducido y programado, generando muchas veces conductas compulsivas)

Hemos insistido deliberadamente que esta respuesta siempre esta asociada a una emoción o a un “estado emocional” para resaltar que, las emociones son las luces que se prenden en el tablero y nos sirven de de referencia para monitorear los procesos funcionales y adaptativos, así que no hay que “combatir” la emoción o el sentimiento, lo que hay que hacer es cambiar el significado de los hechos que los produjeron; cuando eso sucede, se “apaga la luz del tablero”, la emoción, y con ella el estado emocional asociado, se desvanece instantáneamente como señal de que se “desconecto” el “cortocircuito” producido por el conflicto adaptativo; esto implica que la persona comenzara a sentir alivio emocional (de manera inmediata) y a revertir las manifestaciones sintomáticas de la” enfermedad”; algunas más rápido que otras dependiendo de la cronicidad y a los daños estructurales que se hayan producido, hemos tenido infinidad de casos en que los síntomas comienzan a remitir instantáneamente.

¿Que es la reconfiguración emocional neuro - Integrativa (REININ ) y como actúa?

La REININ utiliza el mismo proceso fisiológico del cerebro (REM) para integrar y reconfigurar el significado de los eventos de nuestra vida de relación con el entorno, interviniéndolos de manera racional y de acuerdo a nuestra voluntad; devolviéndonos el control consciente de nuestra experiencia existencial. Evocando los sucesos de “significado doloroso” (perdidas afectivas, penas, culpas, miedos y una larga lista de emociones y sentimientos estructurados), por medio de un protocolo de abordaje cuidadosamente elaborado, podemos identificar, el o los, eventos “diana” y vincularlos a las situaciones que el consultante esté experimentando en ese momento, evidenciando cómo estos se influyen entre sí, pudiendo dibujarse una “ruta” psico-neuro- fisiológica de la situación estudiada. Por ejemplo: podemos identificar y reconfigurar los conflictos o engramas programantes que constituye la causa de su enfermedad, pobreza, soledad, abandono, rupturas sentimentales y una muy larga lista de situaciones que nos aquejan sin explicación aparente. En la mayoría de los casos, puede observarse como estas situaciones comienzan a cambiar cuando las “desconectamos” del conflicto vinculante

Insistimos en que el procedimiento mantiene el recuerdo del suceso, es decir, no se borra la memoria, los recuerdo quedan intactos pero no significan lo mismo y en consecuencia se “desconectan” y dejan de hacer daño físico o emocional, luego el individuo mismo (no el terapeuta) le re- asignará de manera espontanea otro significado, cambiando de este modo su percepción de la realidad y con ella la realidad misma, lo que evidencia que la realidad que vemos afuera es un reflejo de nuestra realidad interior. El terapeuta no induce ni aconseja conducta ni decisiones, incluso el terapeuta no tiene porque enterarse de los detalles ni el tema que el consultante esta reconfigurando, lo que le permite a éste si lo prefiere, mantener su privacidad. La respuesta es inmediata, durante la misma sesión de REININ el consultante irá sintiendo como va cambiando el significado de los eventos contentivos de dolor emocional (emocinalgia) pasando a la neutralidad emocional y sintiendo en tiempo real como se va liberando de la carga afectiva que ellos representaban; es “mágica” pero tiene su ciencia! REININ es una manera fácil de ver la vida diferente y reconfigurar la realidad!

REININ es aplicable a todos los ámbitos de la vida, sirve de terapia de apoyo a todos los tratamientos médicos de todas las especialidades creando las condiciones sinérgicas para una recuperación más rápida y duradera; es efectiva cuando se quiere restituir u optimizar el buen clima laboral y el rendimiento del persona de las empresas aumentando su eficiencia y productividad, negocios ,Coaching, relaciones familiares, fobias, culpas, baja autoestima, perdidas físicas y afectivas, relaciones de parejas y una interminable lista de posibilidades

Hemos utilizado con excelentes resultados para abordar los efectos psicológicos traumáticos y pos-traumáticos asociados al fenómeno migratorio en hermanos Venezolanos que por las circunstancias que atraviesa Venezuela han tenido que migrar a otros países. La hemos aplicado al emigrante y a sus familiares que quedan en el país, los cuales sufren igualmente las consecuencias de este terrible fenómeno social, los resultados han sido altamente efectivos mejorando sustancialmente su estado emocional y facilitando sus procesos de adaptación a nuevas culturas y circunstancia que les toca vivir.

REININ no tiene contraindicaciones ni efectos colaterales o secundarios, en 12 años de experiencia no hemos conocido ni un solo caso con respuesta adversa o molestia alguna, sus únicas limitantes de aplicación es en aquellas personas con déficit de atención, estados de conciencia alterados o enfermedades psicóticas donde esté perdida la relación espacio - tiempo y persona.

REININ puede ser aplicada de manera presencial o a distancia a través de internet (TELE-REININ), puede hacerse también utilizando las diferentes plataformas de comunicación telefónica (Cualquier tipo de llamadas telefónicas, teleconferencias, Skype, whatsApp , Duo) con idéntica efectividad en sus resultados. Es fácil, efectiva y segura.

Por Dr. Víctor Villavicencio, médico cirujano de la Universidad del Zulia, Venezuela, profesor universitario e investigador en neurociencias | doctorvillav@gmail.com