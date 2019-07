TPS para los venezolanos aún tiene un gran recorrido para su aprobación

(26 de julio del 2019. El Venezolano).- La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, aprobó este jueves el proyecto de ley sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en este país.

Sin embargo, expertos en la legislación indican a El Venezolano News, que debido a que el martes en la Cámara de Representantes no se aprobó el TPS para los venezolanos, por vía "Fast Track", ahora irá al Senado de los Estados Unidos por vía normal, lo que ocasionará que se tarde un tiempo más para ser discutida y aprobada.

Explican que si se aprobaba el mismo martes, el proyecto de ley, pasaba por vía rápida al Senado, pero con la decisión de este jueves entrará en cola y será discutida cuando le corresponda su tiempo.

Es de mencionar, que la cámara votó este jueves 272 a favor y 158 en contra. Los demócratas votaron por unanimidad y consiguieron el apoyo de 39 de sus colegas republicanos.

Este paso se logra después de una derrota el martes donde no se obtuvo votos necesarios para su aprobación en la sesión de ese día. A diferencia de esa oportunidad, esta tenía carácter regular, por lo que el resultado era por mayoría simple.

El pasado martes votaron por "suspensión", un proceso en virtud del cual se necesitan dos tercios de los votos para ser aprobada.

El Estatus de Protección Temporal permite a los migrantes de determinados países que pasan por desastres, guerras o "condiciones extraordinarias" residir y trabajar en EEUU.

El estatus es revisado cada cierto tiempo y es revocado cuando el gobierno considera que es seguro para esas personas regresar a sus países.

En el caso venezolano, en mayo, dos proyectos de ley bipartidista fueron aprobados por comisiones tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Los proyectos deben ser aprobados en el pleno de ambas Cámaras y luego ser firmados por el presidente Donald Trump para que entren en vigencia.

El proyecto de ley ahora queda en manos del Senado, de mayoría republicana.

El apoyo republicano al TPS para venezolanos

De la misma manera, el congresista republicano Mario Díaz Balart, que apoya la iniciativa, dijo el jueves en entrevista con la Voz de América que está seguro que de un modo u otro van a lograr el TPS para los venezolanos.

"Va a pasar la Cámara, la pregunta es si es algo que puede convertirse en ley, si el Senado está dispuesto a hacer algo similar. Hay legislación en el Senado", dijo.

Admitió que se trata de un proceso "largo y arduo", pero destacó que "yo sigo trabajando todos los aspectos posibles para garantizar que los venezolanos que están acá no se devuelvan a Venezuela bajo las circunstancias que existen en esta tiranía controlando a gran parte del país", dijo, en alusión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Luego de conocerse la votación, Díaz-Balart​ emitió un comunicado donde afirmó que “la votación de hoy (jueves) fue una victoria importante hacia el objetivo de garantizar que los ciudadanos venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro reciban estado de protección temporal en EE.UU."

¿Cómo se aprueban las leyes en EE.UU.?

El sistema legislativo de Estados Unidos es bicameral por lo que la propuesta de proyectos de leyes comienza lo mismo en el Senado que en la Cámara de Representantes, dependiendo de si lo presenta un senador y un representante.

"Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes", indica el texto de la Constitución estadounidense de 1787 en su Artículo Uno.

Cuando el proyecto de ley se inicia en la Cámara de Representantes, -ahora de mayoría demócrata-, se coloca en una caja de madera conocida como "the hopper".

Una vez ahí se le asigna un número legislativo antes de que la presidencia de la Cámara de Representantes, liderada en este momento por Nancy Pelosi, lo envíe a uno de los comités de esa instancia.

Los representantes o senadores encargados de impulsar el proyecto de ley se reúnen en pequeños grupos para estudiar, intercambiar opiniones, hacer cambios o reescribir el proyecto en cuestión.

Luego votan para aceptar o rechazar el documento y los cambios antes de devolverlo a la Cámara de Representantes o al Senado para el debate general. Si es aprobado por la mayoría, se envía a una u otra cámara del Congreso para pasar por un proceso similar que incluye debate, posibles modificaciones y votación.

Al presidente de Estados Unidos, -encargado de firmar o no para que se convierta en ley (Act en inglés)-, debe llegar una versión final en que concuerden ambas versiones (del Senado y de la Cámara de Representantes).

¿Cómo se vota?

Para votar, la Cámara de Representantes usa un sistema de voto electrónico.

El Senado, por su lado, vota a viva voz: "yay" (sí) o "nay" (no).

La Constitución indica que la votación de ambas cámaras será nominal y los nombres de las personas que voten en pro o en contra del proyecto se asentarán en el diario de la instancia que corresponda.

¿Qué ocurre cuando el proyecto llega al presidente?

El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de:

1.-Aprobar y firmar el proyecto de ley y convertirlo así en ley.

2.-Vetar el proyecto. Al rechazarlo, este regresa al Congreso con los motivos por los que fue vetado. Pero el Congreso puede anular el veto si tiene el apoyo de 2/3 partes de los congresistas presentes en ambas cámaras. De ocurrir, el proyecto se convierte en ley pese al veto presidencial.

3.-Determinar no hacer nada. Si el Congreso está en sesión, tras 10 días de no recibir una respuesta del presidente, el proyecto se transforma automáticamente en ley.

4.-Hacer un veto "de bolsillo" ("Pocket veto"), que consiste en que si el Congreso no está en sesión dentro de los 10 días posteriores a que le fuera enviado el proyecto de ley, el presidente puede optar por no firmarlo y por tanto no convertirlo en ley.

Con información de la Voz de América