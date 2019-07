Antonio Chambra, un empresario sospechoso del desfalco de divisas preferenciales en Venezuela

(24 de julio del 2019. El Venezolano).- Para algunos venezolanos resulta impresionante el crecimiento de las infraestructuras de las tiendas Traki, una cadena comercial dirigida en Venezuela por Antonio Chambra, un empresario de origen árabe.

Muchas de las personas que aparecen involucradas en el gran desfalco a la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi) son árabes, quienes registraron empresas de maletín y se robaron dólares preferenciales (a través de una mafia que existía en torno a Cadivi) protegidos por fiscales del Ministerio Público en la gestión de la ex-fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Cabe destacar que Chambra ha tenido en Venezuela un crecimiento increíblemente desproporcional y digno de ser investigado, crecimiento desde el punto de vista de infraestructura y de patrimonio, por lo que a juicio de sus compatriotas, sería bueno investigar cuántos fueron los millones de dólares que le asignó Cadivi, el Sitme, la banca pública y demás organismos que le otorgaban divisas al empresario. Las divisas eran otorgadas para la importación de útiles escolares, cuando en tiendas Traki la mayor parte de la mercancía que se vende es ropa. El mundo político venezolano conoce la relación que existía entre Traki y la Fiscalía General de la República en la gestión de Luisa Ortega Díaz, pero por eso y por otras razones ese emporio nunca fue investigado.

Un entendido en el tema señala: “Si nos ponemos a sacar la cuenta de que el 30% es el margen de ganancia que debe tener ese empresario, esa multiplicación del emporio no le da por ningún lado, lo que quiere decir que estamos en presencia de que le otorgaron divisas para que las misma la sacaran del país o en una estructura financiera que permite la sustracción de dólares venezolanos y el blanqueo de capitales lo cual debe ser investigado por las agencias norteamericanas como la DEA y el FBI que poseen las estructuras para investigar la ruta de los dólares de éste ciudadano y sus empresas”. También asegura que en Venezuela Chambra no es investigado porque tiene demasiadas relaciones para que no lo investiguen.

En su denuncia, el conocedor del caso prosigue afirmando: “Es por ello que éstos ciudadanos que no han sido investigados porque de acuerdo a lo dicho por el compatriota cooperante Avioncito dice que «está protegido por un funcionario del alto Gobierno que actúa a espaldas de Nicolás Maduro e incluso por dos magistrados del TSJ», que a espaldas de Maikel Moreno viene protegiendo a éste ciudadano. Es por ello que es de gran importancia que los organismos internacionales encargados del blanqueo de capitales activen las alarmas para investigar a los representantes de tiendas Traki. Estados Unidos debe investigar a Traki, Antonio Chambra y ver cuales son sus transferencias en el mundo, además de ver en qué parte del mundo tiene su dinero y ver todas las operaciones que se hayan realizado en divisas para ver donde están, ya que se presume que estaríamos en presencia de una gran lavadora de dinero de los venezolanos, presuntamente.

Hoy los venezolanos se mueren de hambre, existe la falta de medicamentos, hoy el Gobierno no tiene para pagar las deudas pero la fortuna de Traki es cada vez mayor, lo cual es contradictorio en un país en crisis económica. Por otro lado es importante que el Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) audite éstas tiendas, porque unas tiendas que recibieron dólares preferenciales ¿por qué remarcan tanto los precios? cuando reciben unos dólares ¿por qué venden a precio de dólar negro? A diario la mercancía es remarcada a nuevos precios.

Esto es un ataque total a las necesidades de un pueblo que permitió que se viniera a vivir en este país, pero para que aportara para el desarrollo económico de la nación no para que viviera de la hambruna de la gente ni para que se llevaran las divisas y mucho menos para que montaran una infraestructura a servicio del capital extranjero y no a los venezolano. ¿Donde estan las tiendas Traki accesible a los venezolanos? Eso dejó de existir, pero es bueno ver de dónde sacó tanto dinero Traki para montar la infraestructura y tener las tiendas como están. Es importante porque la Sundde hemos visto como fiscalizan bodegas, supermercados, portugueses, italianos, especuladores, pero ¿cómo hacemos con Traki? ¿es que acaso unos tienen privilegios y otros no? Es por eso que el patriota cooperante Avioncito, el mismo que le informa a Diosdado Cabello solicita que éste ciudadano sea investigado, además de solicitar al Presidente de la República, ordenar una investigación pero con gente de su entera confianza y no con investigadores que lo sobornan a mitad de camino, quiénes son los magistrados, fiscales que protegen a Antonio Chambra y que tienen una relación muy afectiva con el dueño de Traki, y que por esa relación ese señor hace desmanes en el país.”

Con información de Expresame