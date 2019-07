El infierno de una mujer torturada en el Dgcim

(21 de julio del 2019. El Venezolano).- Me pide que no revele su nombre hasta que no esté en libertad, para no ser víctima de las consecuencias. Es parte de las diez mujeres que estaban en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), hasta la semana pasada, cuando las sacan para el Instituto de Orientación Femenina (INOF) luego de que los custodios controlan a quienes estaban en resistencia y atrincherados. Así lo reseña infobae.com

Revela que fueron las mujeres quienes empiezan la acción de resistencia porque “nos trajeron un médico forense chimbo, llamado Arnao”, que no quiso registrar las condiciones físicas que presentaban las mujeres detenidas.

“No quiso dejar evidencia de las torturas que teníamos, tampoco de que habían varias mujeres con hongos, una con hepatitis C, otra que abortó hace nueve meses y no fue atendida, por lo que desde entonces no tiene menstruación” detalló.

Las 10 mujeres dormían en un estrecho espacio de 4×4. “Todas estábamos en un mismo cuarto y apenas podíamos movernos”.

Ellas hablan con los detenidos hombres, tanto los militares como los civiles, les narran lo que pasó y ahí deciden hacer la protesta. “Eso ocurrió el día martes 9 de julio. Cuando bajó el capitán Goitía, jefe de reclusión, todos salimos. El general (GNB) Héctor Hernández Da Costa le dijo que nos estaban violando los derechos humanos, porque tenía dos meses sin salir al sol, porque no lo llevan al médico, porque hay gente con infartos, porque no nos pasan las medicinas”.

Conteniendo el llanto, la mujer dice: “esos son los sótanos del infierno. Prefiero morir antes de volver a ese sitio“.

Movimientos sociales continúan reclamando al chavismo que cese la tortura, tras el revelador informe de la ONU (Photo by Federico PARRA / AFP)

Narra que el comandante (Ej) Igber Marín Chaparro manifestó que “ustedes violan mis derechos, tengo más de 60 días sin visita, la señora Rocío tiene 50 días sin visita y sin que ningún abogado la defienda”.

De inmediato el teniente coronel Ruperto Molina también reclamó por las condiciones en las cuales estaban y el trato que recibían militares y civiles.