Comando Sur publicó videos de aviones de combate venezolanos amenazando naves norteamericanas

(21 de julio del 2019. El Venezolano).- El Comando Sur de los Estados Unidos, publicó una serie de videos denunciando que un avión de combate Sukhoi Su-30 venezolano, amenazó la seguridad de una aeronave norteamericana Aries II EP-3 que sobrevolaba el caribe en una misión reconocida y con autorización nacional y regional.

“Venezuela SU-30 Flanker “ensombreció agresivamente” un avión de Estados Unidos EP-3 a una distancia insegura el 19 de julio, poniendo en peligro la tripulación y el avión (…) El EP-3 estaba realizando una misión reconocida y aprobada a nivel nacional en el espacio aéreo internacional sobre el mar del Caribe“, informaron a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Asimismo, indicaron que: “Esta acción demuestra el irresponsable apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro y subraya la imprudencia y el comportamiento irresponsable de Maduro, que socava el imperio de la ley internacional y los esfuerzos para contrarrestar el tráfico ilícito“.

