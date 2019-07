Pablo Iglesias renunció a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez en España

(19 de julio del 2019. El Venezolano).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anunció a través de un mensaje en Twitter que da marcha atrás en su intención de formar parte del Gabinete de Sánchez para intentar facilitar la formación de un Ejecutivo de izquierdas.

A través de El País de España se conoció que a través de un vídeo difundido por la red social, Iglesias indicó que "no voy a ser la excusa para que no haya un Gobierno de coalición de izquierdas"

La reacción de Iglesias se produce un día después de que el presidente del Gobierno en funciones señalara al líder de Unidas Podemos como "el escollo principal" para la formación de un Ejecutivo de coalición con el PSOE y le dirigiera duras críticas por sus posiciones sobre el conflicto catalán. Pero Iglesias ha dado marcha atrás, pese a que esta misma mañana dirigentes de su partido, como Irene Montero y Pablo Echenique, habían señalado que el veto a su líder era un rechazo a todo el partido.

"Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha afirmado el líder de Unidas Podemos. "Esto quiere decir que los nombres los elegirá Unidas Podemos", ha apostillado.

Según ha explicado Iglesias, ya le ha comunicado a Pedro Sánchez esta decisión, que también ha trasladado a Pablo Echenique, secretario de Acción de gobierno de Podemos y encargado de las negociaciones con los socialistas. "He pedido a Pablo Echenique que traslade al Partido Socialista nuestra voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas; un acuerdo integral de programa y equipos para sacar adelante la investidura la semana que viene", ha defendido el secretario general de Podemos.