Los 30 de La Mega: Rebelión, revolución y éxitos

(18 de julio del 2019. El Venezolano).- Al celebrarse el trigésimo aniversario de la salida al aire de Éxitos 107.3 FM, la primera emisora comercial en frecuencia modulada de Venezuela, el grupo editorial El Venezolano, conversó con diversos integrantes de este reconocido medio de comunicación.

A través de la publicación de El Venezolano en Miami se conoció la historia de John Fabio Bermúdez, el primer gerente de la estación, así como también cuatro de sus Mega voces, Jesús Leandro, Waldemaro Martínez, Luis Chataing y Polo Troconis, quienes relataron cómo nació la reconocida emisora.

La llegada de un joven promotor de Sono Rodven a la Gerencia de Éxitos 107 se convirtió en el Big Bang de la primera emisora FM comercial de nuestro país. John Fabio Bermúdez quien a pesar de haber llegado al Circuito Unión Radio por recomendación de Enrique Hoffman, una de las voces más reconocidas de la radio venezolana, fue recibido con una carta de renuncia del staff completo de locutores de la emisora, que se rehusaba a ser dirigido por el inexperto gerente. “Cuando entré a la radio por primera vez, los locutores de Éxitos 107 me trataron muy mal, creyeron que yo todavía era un promotor mientras yo tenía una gran ilusión de poder trabajar con mis ídolos. Ese día ellos me pidieron discos pensando que yo seguía en Rodven y yo les dije que no trabajaba allí y que ahora estaba en la radio y ellos me preguntaron si era operador a lo que yo les respondí, no a partir de hoy soy tu jefe. Unos literalmente me quitaron el habla y no me reconocieron como gerente e hicieron una carta de renuncia alegando que yo no estaba capacitado para ese trabajo. Me llamó Sergio Gómez, que en paz descanse, me mostró la carta de renuncia y me preguntó qué deseaba hacer a lo que le respondí ‘el sueño de mi vida fue trabajar en esta radio con esos locutores, ya que alguno de ellos son mis ídolos, pero Sr. Sergio si ellos no quieren trabajar conmigo, entonces yo no quiero trabajar con ellos’. Sergio dijo ‘entonces no se hable más, la renuncia será aceptada’.

La llegada de John Fabio vino acompañada de una revolución en el estilo musical de la radio al trazarse la meta de captar una audiencia más juvenil y diferenciarse de Éxitos 1090 AM. “Cuando yo entré a esa emisora sentí que era más de lo mismo, estaba asombrado y admirado por su staff, se oía más bonito pero yo quería imprimirle más velocidad y más juventud ya que allí estaban unos locutores extraordinarios, pero yo quería darle un cambio, luego del extraordinario éxito de la emisora y al celebrarse el trigésimo aniversario de la Megaestación, John Fabio reflexiona sobre los éxitos alcanzados: “La clase del 93 llegó a ser la radio más importante de Venezuela, por primera vez una FM llegaba al primer lugar absoluto, por arriba de la AM, superando a YVKE Mundial, con programas tan importantes como ‘Cualquier Cosa’ con Eli Bravo y cerrando en la noche con ‘La Hora del Gato’ con Guillermo Tell. “La salida al aire de la primera FM comercial fue lo más parecido a la primera transmisión a color de la televisión venezolana. Nosotros cambiamos la forma de pensar y la forma de ver la radio.

Jesús Leandro

Primer momento en el que sentiste atracción por la radio: “La primera vez que me sentí atraído por la radio fue cuando escuché un juego de béisbol con mi papá, en la época de Carrasquelito el short stop del Caracas y decían que venía la grúa Bomboná con el pitcher de relevo y yo pensaba que de verdad era una grúa que traía al relevista, cuando en realidad se trataba del patrocinador de la transmisión radial.

Primer día en La Mega: “Mi primer día en La Mega fue precisamente el día del lanzamiento de la emisora en su periodo de prueba el 1 de julio de 1988 y yo tuve el honor de ser el primer locutor que salió al aire en una emisora FM comercial en Venezuela, en Éxitos 107 FM que después se llamó La Mega”.

Qué significan los 30 años de La Mega: “Estos 31 años marcan un hito en Venezuela porque los radiodifusores que tenían sus emisoras en AM estaban reacios a que entrara la FM debido a que en la mayoría de los países del mundo la FM tardó mucho tiempo en establecerse, aunque en nuestro país fue lo contrario y ya en el primer survey la FM ocupó el primer lugar”.

Waldemaro Martínez

Primer momento en el que sentiste atracción por la radio: “Lo recuerdo perfectamente, yo era un radioescucha de esos que dormía con la radio y estaba muy pendiente de la programación sobre todo de una emisora llamada Éxitos 1090 que daba sus primeros pininos en la radio venezolana Programas o locutores favoritos antes de ingresar al medio: “Como te dije anteriormente era fanático de Éxitos 1090, pero también escuchaba los locutores de Radio Capital, yo imitaba muchísimo a Plácido Garrido quien era uno de mis favoritos, me parecía un personaje muy sagaz en lo que respecta a decir las cosas que sentía, era muy gracioso y a la postre terminó siendo uno de mis mejores amigos y lo recuerdo con mucho cariño”.

Un invitado de La Mega que te haya dejado estupefacto: “Uno de mis momentos más especiales fue cuando tuve que presentar en nombre de La Mega a Cindy Lauper en concierto en el Poliedro de Caracas donde compartí con ella durante tres días. Ella personalmente agradeció mi presencia en el escenario debido a que tuve que ayudar a la organización y a la seguridad a calmar los ánimos de un público que estaba totalmente fuera de control por la euforia de tener a una artista de su talla tan cerca en un escenario como el Poliedro. Ese fue un momento impactante en cuanto a la presencia de una artista en los micrófonos de La Mega”.

Luis Chataing

Primer momento en el que sentiste atracción por la radio: “Fue en la época en la que Ely Bravo tenía el programa “Cualquier Cosa’ y yo tenía una marca de franelas que se llamaba And & And y me parecía una zona ideal para extender creativamente la idea que hasta ese entonces venía desarrollando con mis socios en la empresa para franelas. La radio era un lugar donde podía innovar y hacer cosas que no había escuchado y por eso me fui al horario de la medianoche en el que durante un buen tiempo estuve experimentando hasta que por fin como que me fueron prestando atención los oyentes”.

Programas o locutores favoritos antes de ingresar al medio: “Julio César Venegas siempre fue para mí un referente en la radio, una persona que descubrió ante aquellos que escuchábamos su programa, novedades musicales, música alternativa, interesante, en un tono de narración diferente, con el uso de lenguaje apropiado. Yo disfrutaba mucho escuchar a Julio César y de hecho, una vez se metieron en mi apartamento y me robaron como 400 CDs y recuerdo que por esa época le hicieron algo similar a él, le robaron la misma cantidad de discos y eso lo mandó directamente a la clínica con una depresión muy justificada”.

Tu primer día en La Mega: “Recuerdo mi negociación para ingresar a La Mega, eran tiempos en los que para mí mantenerme al aire tras el éxito del ‘Monstruo de la Mañana’ se convirtió en una travesía escabrosa luego de los problemas que tuve con 92.9 y posteriormente con Planeta FM, había cualquier suerte de impedimento para que yo pudiera seguir haciendo lo que me gustaba que era trabajar en radio. Finalmente Unión Radio y La Mega tuvieron a bien ponerse de mi lado, acompañarme, darme su abrazo y su respaldo. La Mega era un circuito nacional, con emisoras satélites en todo el país algo que yo siempre anhelé en mi carrera, poder llegar a las distintas ciudades y ser escuchado nacionalmente, eso fue una alegría muy grande para mí”.

Qué significan los 30 años de La Mega: “Significan un triunfo para la creación, un triunfo de la emisora en abrir espacio para conectarse, encontrar nuevos talentos, mantenerse en sintonía con la gente joven del país y sentir sus alegrías y sus angustias. Voltear atrás y recordar tanta gente y tantas cosas que han pasado por La Mega es fenomenal, es inspirador. Creo que aquellos que tuvimos la suerte de ser parte de esa familia cada cierto tiempo cerramos los ojos y tratamos de imaginar que estamos de vuelta allá para conectar con esas ganas y ese ánimo y especialmente esa necesidad de entretener que tuvimos cuando trabajamos para La Mega. Un fuerte abrazo y Feliz Cumpleaños”.

Polo Troconis

Programas o locutores favoritos antes de ingresar al medio: “Entre mis programas favoritos estaban ‘Mundo Exclusivo’ de Jesús Leandro, también escuchaba a Iván Loscher con ‘Caracas al Retorno’ en 750, a Rogelio Lezama y a Julio César Venegas con el Noticiario de los 25”.

Tu primer día en La Mega: “Mi primer día en La Mega fue el 12 de junio de 1992, cuando llegué como Gerente de Producción y luego estuve al aire a partir de septiembre de ese mismo año”. Un invitado de La Mega que te haya dejado estupefacto:

“Creo que entre los invitados que más me llamaron la atención están Miguel Ríos por su calidad humana, Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio”. Qué significan los 30 años de La Mega: “Es constancia, historia, un legado, la universidad de la radio, generaciones que nos formamos y recuerdos, es la banda sonora de nuestras vidas, eso es La Mega”.