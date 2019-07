Madre de Rufo Chacón: Mi hijo está triste, pero tiene fe en que volverá a ver

(16 de julio del 2019. El Venezolano).- La mamá del joven tachirense, Rufo Chacón, Adriana Parada, indicó que su hijo está triste pero tiene fe en que volverá a ver.

Estas declaraciones las publicó Caraota Digital, en donde Parada afirmó que su hijo le dice que "mami salga, no se quede callada, que esto lo sepa todo el mundo, que mi caso no quede en el olvido".

Adriana aseguró que ha sido muy duro para la familia pero que su corazón de madre le dice que su hijo volverá a ver. Agradeció la solidaridad y las ayudas que han recibido de personas de todo el mundo.

"Mi hijo a veces se siente triste, llora y dice que le provoca salir corriendo. Se pregunta por qué le pasó esto y no entiende tanta maldad", añadió Adriana con la fortaleza que la ha caracterizado. Indicó que a Rufo le regalaron una cama porque no tenía y un aire acondicionado y que poco a poco lo están ayudando a sobrellevar su situación.

Aseguró que ha recibido mucho apoyo y que ahorita lo más inmediato que requieren es una prótesis. "Que me lo ayuden, eso es lo que pido, que los países que tienen tanta tecnología, me ayuden para que mi hijo pueda volver a ver así sea borroso", apuntó.

Dijo que en la audiencia tuvo la oportunidad de mirar a los ojos a los policías que dejaron ciego a Rufo, y les dijo que ella luchará hasta que se haga justicia. "Yo les dije que no les tengo rabia, que yo lo que pido es que se haga justicia y que todo lo dejo en manos de Dios".

Comentó que no vio arrepentimiento en los uniformados y que ni le pidieron perdón, ni le dijeron nada. En medio del drama y el cambio drástico de vida para Rufo, él comparte con amigos y escucha música. Dice que le gusta dormir porque cuando duerme ve la luz.

Adriana ha recibido amenazas, pero aseguró que no se detendrá en la lucha por su hijo. A la casa han llegado vehículos y les han tomado fotos, y a pesar de que ella denunció estos hechos y solicitó a las autoridades protección para su familia, aún no ha recibido respuesta.

Admitió que ella apoyó "la revolución de Chávez", pero aseguró que la "revolución de Maduro acabó con todo".

"Desde que Maduro agarró a Venezuela, en menos de un año la destruyó. Ellos están gordos, felices tomando café y mi hijo esta sufriendo aquí. Muchas madres están de luto, llorando a sus hijos y a muchas personas les ha tocado irse y dejar a su familia", indicó la madre del joven tachirense.

Aseguró que la revolución que ella apoyó ya no existe y que la que hay es negativa y no ayuda a nadie. "No tengo nada que ver con este gobierno y no quiero nada de ellos. Las ayudas que me quieran dar las voy a recibir porque las necesitamos, pero nada de politiquería ni de un lado ni de otro", añadió