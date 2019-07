Autoridades migratorias no podrán pedirle documentos de identidad a viajeros en aeropuertos de EEUU

(13 de julio del 2019. El Venezolano).- Las autoridades migratorias han reconocido que no tienen autoridad para detener a pasajeros de vuelos nacionales y exigirles que muestren sus documentos de identidad sin una sospecha creíble o una orden judicial, tras un incidente que causó indignación en las redes sociales,

Está información la dio a conocer la agencia de noticias The Associated Press, que recordó que una tarde de febrero de 2017, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ingresaron al vuelo 1583 de Delta Air Lines, que acababa de llegar al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York proveniente de San Francisco, California. Buscaban a un inmigrante con orden de deportación.

Hacía poco, que el presidente Donald Trump había impuesto restricciones de vuelo para los ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana y en los aeropuertos internacionales de todo el país reinaba el caos.

Era tal desorden que los abogados acampaban afuera de los aeropuertos para ofrecer sus servicios a inmigrantes varados por las órdenes de Trump, reportó The Associated Press. Pero este era un vuelo nacional. Y el inmigrante al que buscaban no se encontraba en el avión.

Dos agentes aduanales dijeron que nadie podría bajar del avión sin mostrar su identificación. Uno por uno, registraron a todos los pasajeros a la salida. Pero muchos no estuvieron de acuerdo, argumentando que los agentes de la ley no pueden detener a alguien y exigirle su identificación sin una orden judicial o una causa probable.

Algunos pasajeros compartieron por medio de redes sociales fotos de los agentes exigiendo los documentos y la noticia se propagó con la velocidad de un virus.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) llevó las quejas de los pasajeros a una corte y este jueves anunció que el Gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con los viajeros agraviados. Bajo una nueva directriz la agencia hará saber a sus empleados que están obligados a respetar la Cuarta Enmienda de la Constitución.

¿Qué significa la Cuarta Enmienda constitucional?

Que el Gobierno no puede hacer cateos ni revisiones de casas, documentos o personas sin una causa probable (una sospecha respaldada con evidencia) o una orden judicial.

En el caso del avión, los agentes no tenían permiso de un juez para exigir los documentos de todos los tripulantes. Y el hecho de que registraran a todos, cuando sólo buscaban a una persona, sugiere que no tenían sospechas razonables de quién podría haber sido este sujeto, que ni siquiera estaba allí.

Por ello, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes recomiendan que no abran la puerta de la casa o del auto ni muestren ningún documento si un agente de inmigración se los solicita sin una orden judicial.

Aunque en caso de que el agente ingrese por la fuerza, es importante no resistirse ni decir nada hasta no ver a un abogado.

Las autoridades también tendrán que pagar por los gastos incurridos en el litigio. Y tuvieron que admitir que la agencia “no tiene una política o práctica rutinaria de exigir o solicitar a los pasajeros de vuelos nacionales que recién bajan del avión que se sometan a revisiones de documentación sin ninguna sospecha”.

