Guaidó desde Boconó: en todos los espacios en los que estamos, la agenda es la misma

(12 de julio de 2019. El Venezolano).- Juan Guaidó mantiene su hoja de ruta. "En todos los espacios en los que estamos, la agenda es la misma", dijo este viernes el presidente encargado de Venezuela desde Boconó, Trujillo, a donde arribó para cumplir con su gira nacional en el marco de la Operación Libertad.

"Por ahí hay uno que dijo que aquí no iba a haber elecciones (presidenciales), sino parlamentarias. Ese mismo dijo que yo no entraba por Maiquetía y lo hice", señaló el también jefe del Parlamento venezolano, en referencia a una reciente declaración de Diosdado Cabello, quien aseguró que no hay posibilidades de realizar comicios presidenciales a corto plazo.

El mandatario interino sostuvo que están haciendo movimientos en todos los tableros. "Necesitamos una solución urgente a la crisis y tenemos todas las opciones de calle, respaldo internacional y espacios de lucha para lograrla, y así construir un país de futuro, progreso y dignidad”.

“Que no se equivoquen, aquí nadie se deja joder, carajo”, manifestó Guaidó frente a una multitud en el estado andino. “No intenten confundir, no sean irresponsables, ya es suficiente del sufrimiento de nuestra gente. Aquí lo que estamos hablando es de ponerle fin al sufrimiento de todo un país”.

