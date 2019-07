Ex director del Sebin, Cristopher Figuera, reveló lo ocurrido con la detención a Guaidó

(11 de julio del 2019. El Venezolano).- El ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Cristopher Figuera, afirmó que Nicolás Maduro tiene muchos funcionarios a los que él les da órdenes personalmente, y que eso fue lo que ocurrió con el caso de la aprehensión del presidente Encargado Juan Guaidó.

En una entrevista en VPITV, Figuera indicó que al comisario Rodríguez Macura, quien fue el que realizó la acción, “en el caso del comisario Macura, a él lo llamó alguien para que aprendieran a Guaidó”.

Describió que ese día como era fin de semana, se encontraba en su casa “revisando las redes” cuando se encontró con lo que ocurría “pare todo y me fui a la oficina, mande a llamar al equipo que estaba con él -no yo me confundí- alguien le debió dar la orden, Maduro debe tener a alguien y le dio la orden”.

