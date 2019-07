El Ring de Prensa América: abogado Gilberto Ramos De Arco presuntamente vinculado con tráfico de personas

(10 de julo de 2019. El Venezolano).- El abogado panameño Gilberto Ramos De Arco posee familia en Venezuela y es acusado en Panamá de pertenecer a una tenebrosa red vinculada al tráfico de personas, por la que se efectuaron distintas aseveraciones que implicaban también al ex-jefe del Servicio de Migración de Panamá Javier Carrillo y a un notable grupo de capitanes y mayores de la Policía Nacional de Panamá, junto a los cuales Carrillo dirigía la oficina migratoria. La red fue señalada de permitir el ingreso y salida ilegal de personas del país, emitir documentación sin haber cumplido los requisitos necesarios y servir de puente también para personas dedicadas al tráfico de cocaína por la frontera panameña con Colombia.

Acusaciones contra Ramos de Arco lo señalan de haberse valido de la presencia de una hermana en el despacho del entonces presidente Juan Carlos Varela y de una tía, ex-magistrada de la Corte, para uno que otro negocio reñido con la legalidad.

A la hermana de Gilberto Ramos le endosan una vida bohemia, repleta de escándalos amorosos y en estado de embriaguez, que la llevó a descuidar a su familia, bien atribulada por la condición especial que poseería el hermano menor de Ramos.

La esposa de Ramos de Arco, chilena de origen y egresada de la Universidad Católica de Caracas, laboraría en el Metro de Panamá, gracias al pasado gobierno de Juan Carlos Varela.

Aún el Colegio de Abogados de Panamá no explica a la opinión pública porque Gilberto Ramos no figura en el registro de abogados del Órgano Judicial.

Además de lo anterior, Ramos De Arco es el agente residente de varias sociedades anónimas creadas en Panamá, con las que diputados del partido político venezolano Primero Justicia han realizado transacciones sospechosas de posible blanqueo.

Gilberto Antonio Ramos De Arco, quien se presentaría como abogado panameño en ejercicio, es una caja negra de contrariedades.

No se sabe con propiedad si es realmente abogado, pues no tiene licencia para ejercer en la Corte. Prueba de ello es que no figura en el listado de la página web del Órgano Judicial, según el sitio web expresa.me.