Presidente de Panamá afirmó que su país podría ser sede del diálogo de Venezuela

(09 de julio del 2019. El Venezolano).- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, informó que su país puede ser la sede de un diálogo entre todas las partes involucradas en el conflicto venezolano que conduzca, en un plazo definido, a una solución que pase "por un gobierno provisional y fecha para unas elecciones democráticas".

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, Cortizo, en la que afirmó que la "solución integral, negociada y democrática" a la crisis de Venezuela puede alcanzarse "hacia finales de este año o comienzos de 2020" a través de un diálogo serio.

"El tiempo se les está acabando" a las partes en conflicto en Venezuela, alertó Cortizo, luego de citar algunas partes del informe sobre Venezuela presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como que "20.000 niños han muerto de desnutrición" en ese país.

"Si ese dato no te agarra el corazón y te lo achica entonces estamos mal (...) hay que buscar la manera ya, suficiente, (hay que buscar) una solución que involucre a todos. Una solución parcial lo que hace es prolongar por muchos años más el problema", aseveró el presidente de Panamá.

El mandatario panameño, ex ministro y ex legislador de su histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD-socialdemócrata), insistió en que su país está abierto para ser la sede de un "diálogo serio, con fecha de cumpleaños", y no de esos "diálogos eternos que no llegan a ningún lado".

Cortizo, de 66 años de edad, se mostró completamente contrario a una posible solución armada en Venezuela, porque "va a causar muchas muertes y siento que va a ser extensa".

"Respeto la posición del presidente (Juan) Guidó, pero no coincido en que la solución de Venezuela sea armada", agregó el jefe del Estado panameño, quien sostuvo que los tiempos en este momento son los apropiados para llegar a una solución integral, negociada y democrática.

