Guaidó perdió el poder de convocatoria, según Ángel Monagas

(6 de julio de 2019. El Venezolano).- A juicio del periodista venezolano Ángel Monagas, al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, “le va a costar mucho sacar a la gente de sus casas” porque, considera, perdió el poder de convocatoria.

Durante una entrevista en el programa de la periodista Patricia Poleo, Monagas señaló que el Gobierno encargado encabezado por el jefe del Parlamento venezolano es una “presidencia suigéneris, porque gobierna afuera, no adentro”.

Según el también analista y consultor político, Guaidó estaría enfocando todos sus esfuerzos en consolidar su candidatura ante posibles comicios. "Lo que está planteado son unas elecciones. Y por eso, tal vez no le quieren decir la verdad a la gente; porque, cómo le dices: vamos a ir a unas elecciones, pero Maduro no se va a ir".

Monagas hizo referencia, además, al reciente caso de presunta corrupción ejecutada por miembros de su equipo que fueron designados para manejar recursos relacionados con la logística de los militares venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia luego del 23 de febrero.

“Hay muchas preguntas sobre los que lo rodean. Yo no quiero tocar más el tema de Cúcuta, pero a mí me extraña sobremanera que no se hable” de la “riqueza súbita de algunos de sus seguidores y de sus dirigentes”, sostuvo.