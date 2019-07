Simonovis: los que me liberaron están de tu lado, en tu entorno

(05 de julio del 2019. El Venezolano).- El expreso político Iván Simonovis, actualmente exiliado en Estados Unidos, publicó el jueves en su cuenta de Twitter un video en el que criticó a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por ordenar la detención por parte del Sebin de un grupo de mujeres bajo la acusación de ayudarlo a escapar de su arresto domiciliario y huir del país.

En el video, Simonovis aseveró que las mujeres son “inocentes” e indicó que fueron funcionarios y militares activos del entorno de Maduro quienes lo ayudaron en su fuga, informó El Estímulo.

“Ese grupo de mujeres que se llevó detenidas el Sebin, no tienen nada que ver con mi fuga, son mujeres inocentes del entorno de mi familia. Los que me ayudaron a salir del país de salir de mi casa, están en tu entorno, ahí al lado tuyo, funcionarios activos, militares activos, saquen un solo caso alguna vez y descubran quienes fueron los que me ayudaron”, dijo.

Lea también: Braulio Jatar sobre su excarcelación: es una libertad limitada y condicionada a un proceso injusto e ilegal

Por último, Iván Simonovis hizo una advertencia al chavismo y a la jueza Carol Padilla: “Prepárense, estoy calentando el brazo”.

Considerado uno de los presos políticos más emblemáticos de Venezuela, escapó el pasado mes de mayo en un rocambolesco operativo que lo trajo a Estados Unidos con documentos bajo el brazo y la promesa de actuar en cualquier plan de “penetración”.