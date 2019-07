Embajadora de Guaidó en Chile pidió flexibilizar requisitos de entrada para venezolanos

(05 de julio del 2019. El Venezolano).- Guarequena Gutiérrez, la embajadora en Chile designada por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este 5 de julio que se “flexibilicen” los requisitos de entrada al país debido a que muchos venezolanos que escapan de su tierra no tienen acceso al pasaporte.

Gutiérrez aseguró que hay una crisis con los pasaportes y con el acceso a los documentos de identidad del país y por eso pidió que se aceptara la vigencia de los papeles emitidos antes del 2013, en un acto en Santiago para celebrar los 208 años de la independencia de Venezuela.

“Desde nuestra representación diplomática no podemos decir a otra nación qué es lo que debe o no hacer. Pero tenemos que visibilizar que los venezolanos no tenemos acceso a un pasaporte”, afirmó Gutiérrez tras realizar un minuto de silencio por “todas las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro”, reseño EFE.

La representante diplomática también aseguró que “un promedio de 5.000 venezolanos abandonan diariamente la patria, sus casas, la vida construida en el país que les vio nacer” debido a “un régimen autoritario que ha contribuido durante 20 años a llevar a Venezuela al caos y la miseria que hoy vemos”.

A finales de junio la frontera chilena con Perú y Bolivia vivió unos días de caos al congregarse unas 400 personas que no disponían de los documentos necesarios para entrar en el país, después de que el Gobierno chileno estableciera la exigencia de contar con una “visa consular” para los venezolanos que quieran visitar el país.

Las autoridades han señalado que dicho documento forma parte de su política migratoria, que busca “ordenar la casa” en esa materia, después de que cientos de miles de extranjeros llegaran como turistas y se quedaran a vivir.

Centenares de venezolanos estuvieron durante días en ambas fronteras a la espera de que las autoridades chilenas aprobaran su ingreso, que finalmente los destinaron a Perú y Bolivia para que facilitaran sus trámites migratorios.

El llamado “visado consular de turismo”, exigido por Chile a los ciudadanos venezolanos desde el pasado 22 de junio, permite ingresar al país con fines recreacionales por un periodo máximo de 90 días y no permite realizar actividades remuneradas.

Hasta ese momento, los ciudadanos venezolanos sólo contaban con la exigencia de tener la denominada “visa de responsabilidad democrática”, en el caso de que quisieran radicarse en Chile, que se expedía por un año, prorrogable por el mismo período.