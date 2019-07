DDHH y Folclore, por Isaías A. Márquez Díaz

(5 de julio de 2019. El Venezolano).- Parece que el tema de los DDHH en Venezuela ae convirtió, durante el régimen actual, en un tema folclórico y hasta impreciso por lo paradójico y cada vez más vulnerable del cumplimiento y acato de las disposiciones constitucionales e internacionales sobre el particular, que un informe del ACNUDH, junio 2018, se refiere a las “violaciones y abusos de los Derechos Humanos en el contexto de las protestas entre 1/4-31/7/2017, que publicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en agosto 2017 donde analiza, en particular, diversos asuntos sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así como sobre el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves de los derechos humanos, cuyo contenido documenta las violaciones de los mismos que cometieron las autoridades estatales desde agosto 2017, además del uso demencial de la fuerza pública en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos y la vulneración de los derechos al disfrute de la salud y una alimentación adecuada, además de otros desafueros de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones, todo lo cual conforma un sistema amplio de represión contra el disenso político y cualquier persona que, a juicio de las autoridades se oponga al Gobierno o represente un peligro para éste.

Tal y como ocurre, ahora, tras muerte del C/C Acosta Arévalo, cuando a la comisión ONU de la diplomática Michelle Bachellet no le permitieron visitar a detenidos en la Dgcim, tampoco por aquella época, se permitió que el ACNUDH tuviese acceso a Venezuela por lo que la información se acopió desde afuera, gracias a las ONGs de derechos humanos.

El martes 2/7 Rufo Chacón, joven de 16 años, quedó invidente por disparo, a quemarropa, de unos 52 perdigones detonados por efectivos policiales mientras manifestaba por falta de gas en San Cristóbal, estado Táchira; Inquirimos, ¿Por cuál proceso de selección o examen psíquico pasa todo aspirante a funcionario de cuerpo de seguridad con el fin de torturar y hasta de ejecutar a sus inmolados virtuales por disenso político, siguiendo una orden superior? ¡Omisible ante su esencia inhumana!