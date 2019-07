Cuerpos de seguridad bloquean accesos de la Dgcim en Caracas ante movilización convocada por Guaidó

(5 de julio de 2019. El Venezolano).- Bloqueados por los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro. Así se encuentran los accesos y alrededores de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, en Caracas, fijada como punto de llegada para la movilización pautada por el presidente encargado, Juan Guaidó, para este viernes.

Desde tempranas horas de la mañana, fuertes piquetes de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron en las adyacencias de la Dgcim, principalmente en la avenida Rómulo Gallegos y la avenida principal de Boleíta.

Tal como fue anunciado por Guaidó, se espera que los manifestantes se movilicen desde la avenida Francisco de Miranda, donde se encuentra la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hacia la Dgcim, a fin de rechazar las torturas y las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen madurista.

Frente al PNUD comenzaron a concentrarse decenas de ciudadanos desde las 10:00 a.m., atendiendo al llamado del también jefe del Parlamento venezolano en el marco del Día de la Independencia. "No a la muerte. No a la tortura" era una de las consignas principales.

En paralelo, en el Palacio Federal Legislativo los diputados de la Asamblea Nacional (AN) realizan una sesión solemne para conmemorar el 208° aniversario de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela.

#5Jul 10:40am Así se encuentra la av. Rómulo Gallegos a la altura de Boleita donde se espera que llegue la marcha convocada por el presidente encargado @jguaido - @venepress pic.twitter.com/R8hzlkgoMC — Reporte Ya (@ReporteYa) July 5, 2019