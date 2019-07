Senador estadounidense pidió internacionalización de sanciones contra Maduro

(03 de julio del 2019. El Venezolano).- El senador estadounidense Bob Menéndez, del Partido Demócrata, propuso este miércoles en Bogotá que se internacionalicen las sanciones contra Nicolás Maduro, de quien dijo que no está legítimamente comprometido con una negociación para solucionar la crisis venezolana.

“Tenemos que internacionalizar las sanciones, yo he tenido conversaciones con mis colegas parlamentarios de Europa y de otras partes. Queremos, quisiéramos, realizar una transición pacífica en Venezuela, queremos llegar a una solución diplomática”, manifestó Menéndez en un encuentro con periodistas en la capital colombiana.

El legislador visitará mañana Cúcuta, el principal paso limítrofe entre Colombia y Venezuela, países que tienen una frontera común de 2.219 kilómetros, para ver de cerca la crisis migratoria.

En ese sentido dijo que sugirió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y al administrador de la Agencia para Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, convocar a una conferencia de donantes para hacer frente a la crisis migratoria de Venezuela.

“La verdad es que no entiendo bien por qué la Administración del presidente Donald Trump no ha convocado a esos grupos de donantes. Quizás Europa dice que esto es un problema de los americanos, pero si Europa quiere participar en el proceso de llegar a una negociación o acuerdo de paz y quiere considerar si sanciona o no tiene que ser parte también del apoyo”, explicó.

El congresista estadounidense, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo también que se debe procurar que China y Rusia entiendan que si quieren que Venezuela les pague sus deudas debe haber un Gobierno elegido democráticamente y no una continuación de Maduro.

“No van a ser realizados los pagos en una continuación de Maduro; al contrario tienen que ser realizados en un Gobierno democráticamente elegido que pudiera comprometerse en las obligaciones de cualquiera de las inversiones legítimas que se hicieron en Venezuela”, subrayó.