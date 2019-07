Adolescente perdió la vista a causa de perdigonazos a quemarropa en su cara, por protestar en Táchira

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Violencia desatada! Esta fue la protesta por falta de gas en el estado #Táchira, donde el joven de 16 años fue herido con perdigones en el rostro, disparados por parte de los cuerpos policiales y perdió los dos ojos. . ¿Desde cuándo protestar se volvió un crímen? . . #EVnews #sosvenezuela #protestaa #denuncia #Táchira ‬#faltadegas