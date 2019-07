Laurentino Cortizo asumió la presidencia de Panamá hasta 2024

(01 junio del 2019. El Venezolano).- Laurentino Cortizo fue investido este lunes como presidente de Panamá para el período 2019-2024, en un acto con la presencia de dignatarios iberoamericanos celebrado en el principal centro de convenciones de la capital panameña.

“Juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República de Panamá” dijo Cortizo, de 66 años de edad, quien recibió la banda presidencial del jefe de la unicameral Asamblea Nacional (AN), su correligionario del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Marcos Castillero.

Con tono firme, el hizo un llamado a la unidad nacional para afrontar los retos monumentales que tiene Panamá para afrontar la desigualdad y la pobreza.



“No hay margen para la indiferencia” con los menos favorecidos, dijo Cortizo, quien reiteró su mensaje de lucha frontal contra la corrupción que, aseguró, drenó en la última década recursos para la educación y salud de los panameños.



La corrupción, dijo Cortizo durante un discurso de unos 25 minutos, nos roba a todos, a los panameños nos intoxicó el clientelismo, se irrespetó la separación de los poderes, valoró el ex legislador del PRD.



“Los fondos públicos son sagrados vamos a hacer sin robar”, sostuvo Cortizo, quien aseveró que en su Administración no habrá intocables, empezando por el propio presidente del país y anunció la puesta en marcha inmediata de una política de austeridad.



Recordó a los funcionarios del sistema judicial que se deben a la patria y a su propia conciencia, no a presiones políticas o económicas y menos del presidente, porque hay que restaurar una justicia eficaz.



El nuevo gobernante afirmó que sabe trabajar fuerte, con organización y disciplina y fue reiterativo en el pedido de que todos, sin condiciones deben ayudarle a recuperar el país.