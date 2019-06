Desmienten que empresario Mauro Libi esté involucrado en temas de corrupción

(29 de junio del 2019. El Venezolano).- El empresario Mario Libi ha estado en varias oportunidades en el ojo del huracán, debido a ciertas acusaciones por parte del medio de comunicación Albertnews, meses después y tras una exhaustiva investigación el portal web ofrece disculpas a Libi por haber hecho afirmaciones sin ningún tipo de pruebas.

COMUNICADO TEXTUAL:

El 15 y 17 de diciembre de 2018, el 07 de enero de 2019, y el 9 y 12 de abril de 2019, publique en mi cuenta Twitter @AlbertoRodNews varias afirmaciones acerca del Sr. Mauro Libi y sus negocios, en particular, su marca Avelina, sin fundamento, fuente o prueba alguna. Esta es mi retractación y disculpa tanto al Sr. Libi como a mis lectores.

Desmiento dichas afirmaciones y ofrezco mis disculpas. En particular, no me consta ni tengo prueba alguna de que el Sr. Libi o alguna de sus empresas estén involucrados en alguna actividad ilícita, ni de que haya recibido privilegio o trato a favor por parte del Gobierno de Venezuela o funcionarios, ni de que haya sido absuelvo de investigaciones o procedimientos por trafico de influencias.

Tras investigar el asunto y reflexionar con mas detenimiento sobre dichas afirmaciones, he concluido que no tengo pruebas ni hechos confirmados que justifiquen lo que escribí. Creo que todo buen periodista debe contar con fuentes contrastadas al realizar estas afirmaciones de este tipo o, de lo contrario, debe retractarse. Reconozco que al realizar estas afirmaciones no contaba con dichas fuentes y por ello, he decidido retractarme, eliminar todas las publicaciones que realice sobre el Sr. Libi y pedirle disculpas por publicar información sin soporte alguno, reconociendo que las afirmaciones que publique son falsas.

Asimismo, me comprometo a poner los medios necesarios para que dicha desafortunada conducta no vuelva a producirse. De nuevo pido disculpas por mi conducta y haré lo que este a mi alcance para reparar el perjuicio que he causado al Sr. Libi y sus negocios.