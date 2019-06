¡Sin créditos! La economía venezolana sufre un nuevo impacto, según Infobae

(28 de junio del 2019. El Venezolano).- La crisis económica en Venezuela se agudiza cada día, afectando la producción, con las constantes fallas de electricidad, la escasez de materia prima y el meteórico incremento de los costos se añade un nuevo elemento: el feroz recorte del crédito bancario.

A través de Infobae el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, Roger Figueroa, explicó que los préstamos al sector ya no alcanzan para realizar el pago semanal a los ganaderos que proveen la leche; la manufactura trabaja a 18% de su capacidad y carece de financiamiento para recuperarse mientras que en el comercio aumentan los problemas para reponer inventarios.

La reducción del crédito es una medida deliberada del Banco Central de Venezuela a fin de disminuir los préstamos para la compra de divisas y contener el aumento en la cotización del dólar que, desde el punto de vista de las autoridades, es la principal causa de la hiperinflación que estalló en noviembre de 2017.

Para cerrar el grifo del crédito, entre octubre de 2018 y febrero de este año, el Banco Central incrementó en seis oportunidades la proporción de los depósitos que las entidades financieras no pueden prestar y deben almacenar como reservas, al punto de que actualmente las obliga a congelar 57% de todo el dinero que gestionan y la totalidad de las nuevas captaciones.

En vista de que disponen de menos fondos para prestar, los bancos han disminuido drásticamente el financiamiento a quienes quieren protegerse comprando dólares, pero también a las empresas que intentan producir, a los comercios y a las personas en general, estableciendo un límite bastante bajo a las tarjetas de crédito.

"Desde hace cinco meses el banco no me aumenta el límite de mi tarjeta de crédito y como todo sube de precio ya prácticamente no me sirve para nada: antes podía pagar la compra del supermercado y ahora apenas me alcanza para el estacionamiento", dice Soledad Noriega, una abogada que vive con su único hijo.

La firma Global Scope precisa que en mayo de 2018 los bancos prestaban el 48% de los depósitos y en mayo de este año tan solo 17%.