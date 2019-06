Dudamel tras derrota de la Vinotinto: no estuvimos al nivel de lo que somos capaces colectivamente

(28 de junio de 2019. El Venezolano).- Posterior al compromiso ante Argentina por los cuartos de final de la Copa América, el seleccionador nacional Rafael Dudamel sostuvo una rueda de prensa ante los medios de comunicación en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se quedaron con un sabor de boca amargo tras el resultado.

“Tanto Fariñez como el resto del grupo está con la amargura que producen las derrotas y mucho más en esta instancia. Estas son experiencias que a él le van a venir muy bien, son muy dolorosas pero a él le van a dejar un gran aprendizaje”, aseguró.

El guardameta Wuilker Fariñez salvó en múltiples ocasiones a la Vinotinto y mostró una vez más la calidad y la proyección que tiene a su corta edad. “Va siendo un extraordinario arquero que a su temprana edad solamente ha convivido con reconocimientos y elogios. Esto también le ayuda a forjar ese carácter que se necesita en la posición. Ahora es cuando debe con mucha personalidad afrontarlos y seguir hacia adelante porque tiene un futuro increíble”, aseguró.

Mal sabor de boca

Aunque el resultado finalizó por 0-2, la selección nacional mantuvo en algún momento a su rival en campo propio con un dominio de la total de la esférica, no obstante los goles llegaron en momentos claves que bajaron esa intensidad.

“Tengo esa sensación que hoy no estuvimos al nivel de lo que somos capaces colectivamente hablando. Nos costó mucho meternos en el partido, en la intensidad física y mental que requería para poder desarrollar todo nuestro juego. Nos faltó más tranquilidad, pus pusimos mucho carácter para ganar duelos, en la fricción, en lo físico y nos faltó dedicarnos a jugar mucho más en el primer tiempo”, dijo el estratega.

Aun así, explicó que no cambiará nada del trabajo que anda haciendo porque la Vinotinto va por buen camino hacia las Eliminatorias de Qatar 2022, fortaleciendo los puntos que sean necesarios. “La derrota y la eliminación no nos va a hacer cambiar en nada. Nos va a permitir seguir fortaleciendo lo que requiere para ser una competición competitiva. Nos vamos con mucha amargura, pero con la tranquilidad de todo lo buenos que hemos conseguido”.

Juventud

La gran cantidad de jugadores jóvenes con los que cuenta la Vinotinto, sumado a los importantes resultados conseguidos en categorías menores, hacen entender que el futuro tiene muy buen color.

“El tener un equipo joven nos llena de mucho optimismo de cara al futuro y son estas las cosas que nos invitan a seguir madurando porque en estas instancias y ante estos rivales no puedes ceder un segundo. Nos faltó el gol, pero lo intentamos con criterio y con propiedad. Esos para mí son buenos indicativos”, comentó Dudamel.

El primer gol de la albiceleste llegó a los 10 minutos de iniciar el partido, sobre esta jugada el seleccionador nacional dijo: “No nos influyó negativamente, pero no lo debimos haber permitido porque sabemos del oficio y de la capacidad que tenía el rival para poder contener, debíamos triplicar esfuerzos y lo hicimos, pero no tuvimos la soltura y el rendimiento colectivo que nuestro equipo es capaz”.

Puntos positivos

Ahora hace falta valorar y analizar lo sucedido para sacar las conclusiones necesarias, corregir y seguir en la vía hacia nuestro objetivo. Es por ello que uno de los puntos positivos que saca Rafael Dudamel ha sido “haber encontrado futbolistas jóvenes con personalidad y capacidad para afrontar estos retos tan exigentes ante rivales bravísimos de muy buena calidad”, pero asegura que “en lo futbolístico tenemos mucho por mejorar y corregir”.

Asimismo, tácticamente pudo analizar lo sucedido, llegando a conclusiones importantes para ejecutar una estrategia y corregir los errores, sobre todo la diferencia entre el juego con pelota y sin pelota.

“El balance desde el funcionamiento táctico sin la pelota es positivo. Con la pelota es que siento que quedamos en deuda hoy porque perdimos mucho de nuestro funcionamiento. Eso nos alejó de sacar provecho del planteamiento del rival. Nos vamos con la satisfacción de la tarea cumplida, porque hemos avanzado y todo lo que hemos hecho ha sido con mucho criterio”, dijo el ex portero nacional.

Sin incertidumbre

Finalmente hace un llamado a que el apoyo sea continuo y no sólo cuando la selección tenga triunfos, así se evitará la incertidumbre y se podrá ser mucho más equilibrado emocionalmente.

“Contra Bolivia el tren del triunfo estaba full, hoy el tren del triunfo se queda con 39 personas. No vi nadie que entrara al camerino a solidarizarse, solamente vi personas que entraron a celebrar, desde el triunfo, esos no los quiero cerca del equipo, no los quiero cerca de la selección. Quiero gente incondicional, que disfrute pero que también sufra en la adversidad. Esta derrota de hoy nos deja enseñanza y nos permite detectar con quien contamos realmente para todo lo que viene que va a ser fundamental”, cerró.