Marco Rubio afirma que liberación de Simonovis evidencia ruptura del régimen madurista

(26 de junio del 2019. El Venezolano).- Marco Rubio, el senador de Estados Unidos por el estado de Florida afirmó este martes que la liberación del ex jefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis, evidencia "la ruptura del régimen de Nicolás Maduro".

"Hubo cooperación de individuos del régimen que lo ayudaron a escapar. Dentro del propio régimen hay personas que están buscando hacer cambios como este", explicó.

Asimismo cuestionó que Maduro aún no haya reconocido el hecho de que Simonovis está fuera del país. y afirmó que el oficialismo no puede mantenerse en el poder señala El Nacional.

“Hay que entender que maduro está rodeado de personas que lo han tratado de traicionar. Hay una gran división dentro del régimen que sabe que Maduro no tiene la capacidad de ayudar a recuperar a Venezuela y no han ido en su contra por miedo de lo que pueda pasarles. Ese grupo está buscando la manera en que no caiga completo el sistema para mantenerse en el poder”, expuso.

Finalmente el senador recalcó que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el gobierno de transición que llegue al país.