Simonovis desde Washington: solo seré completamente libre cuando Venezuela también lo sea

(25 de junio de 2019. El Venezolano).- Tras 15 años encarcelado por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el comisario Iván Simonovis está nuevamente activo y este martes sostuvo reuniones en el Congreso de los Estados Unidos para describir la violación reiterada de los derechos fundamentales contra la disidencia en Venezuela, e impulsar la lucha por el cese de la usurpación que lidera el presidente encargado, Juan Guaidó.

Simonovis, quien fue liberado el pasado 16 de mayo gracias a un indulto otorgado por Guaidó en el marco de la Operación Libertad, fue recibido en el Congreso de los EEEUU por representantes y senadores de los partidos republicano y demócrata, en una clara muestra de la importancia que tiene la crisis de Venezuela en Washington D.C.

“Yo hoy estoy en la calle gracias a la ayuda de un grupo de funcionarios activos que decidieron ponerse del lado de la Constitución y acataron el indulto constitucional que me otorgó el presidente interino Juan Guaidó, pero no me siento completamente libre. Solo seré completamente libre cuando Venezuela también lo sea, y estoy seguro de que ese día llegará muy pronto”, dijo Simonovis en el Congreso.

El reconocido oficial del policía venezolano y experto internacional en Seguridad Pública detalló la terrible situación de los derechos humanos en Venezuela en reuniones que sostuvo junto al embajador de Venezuela, Carlos Vecchio, con el senador Marco Rubio, alto funcionario del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, así como con los representantes Albio Sires, jefe del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Seguridad Ciudadana y Comercio; Debbie Wasserman-Schultz y Debbie Mucarsel-Powell.

“Hoy hablamos en nombre de los más de 30 millones de venezolanos que sufren la violación de sus derechos fundamentales por una dictadura que les niega alimentos, medicinas, el agua, la energía eléctrica y hasta el combustible, factores todos que inciden directamente en la crisis que vive el país, y especialmente en la seguridad pública (...) Abogamos por la libertad de todos los presos políticos y en especial, de mis compañeros de labor, los funcionarios de la Policía Metropolitana que aún permanecen encarcelados en la prisión militar de Ramo Verde con absoluta violación de sus derechos”.

Vecchio enfatizó queSimonovis es la representación de la violación de los derechos humanos y fundamentales en Venezuela. “Lo que le pasó a Simonovis sigue pasando diariamente en Venezuela, y está ocurriendo en los cuarteles militares donde el dictador Maduro ha desatado una persecución contra la Fuerza Armada por que no puede confiar ni en su entorno más cercano".

El representante diplomático agregó que “es la tortura continuada que el régimen de Maduro adelanta contra los presos políticos, y esto va a seguir mientras Maduro permanezca en el poder. Por eso es fundamental conquistar el cese de la usurpación y en ello contamos con el respaldo de aliados como los Estados Unidos, tanto de la administración del Presidente Donald Trump como de las senadores y representantes del Congreso quienes asumen la causa humanitaria y de libertad de Venezuela como una lucha bipartidista”.

Iván Simonovis suma su amplia experiencia y trayectoria a la ruta planteada por Guaidó, en aras de conquistar el cese de la usurpación, establecer un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres y transparentes que permitan el restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela.