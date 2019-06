Regímenes de Irán y Venezuela podrían complicar negociaciones de OPEP y sus aliados

(25 de junio de 2019. El Venezolano).- Las negociaciones entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados el próximo mes sobre la posibilidad de extender un pacto de reducción de suministros de petróleo “no serán fáciles” y podrían complicarse por la situación que enfrentan Irán y Venezuela, señaló el ministro de Energía de Kazajistán, Kanat Bozumbayev.

La OPEP y otros grandes productores, como Rusia y Kazajistán, se reúnen en Viena el 1 y 2 de julio para discutir sobre el acuerdo de producción global, que expira después del 30 de junio.

“Creo que no será fácil”, dijo Bozumbayev a periodistas sobre las conversaciones tras citar “posiciones diferentes” entre las parte sobre el pacto. También destacó, según Reuters, que Irán y Venezuela afrontaban sanciones estadounidenses. “¿Querrán extenderlo o no? Es difícil decirlo”, declaró.

Kazajistán desea que el acuerdo se extienda al segundo semestre este año, indicó, y sostuvo que prefería que el precio del barril se mantuviera en entre 60 y 70 dólares.

Actualmente, el crudo Brent opera en cerca de 65 dólares y el ministro kazajo afirmó que no era necesario aumentar los precios. “Nadie lo necesita porque la producción en un gran país se incrementará. (Un país) que no es parte de estos acuerdos”, sostuvo, en referencia a Estados Unidos, que no participa en el pacto de suministros liderado por la OPEP.