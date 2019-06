La difícil elección de Norkys Batista entre Roque, Winston y el Coco Sosa

View this post on Instagram

Reposted from @norkys_batista - Y como sé que te encanta un chisme, y además seguro hoy no tienes nada que hacer, entonces vé a #youtube vacilate el programa más loco, original y divertido donde haya estado jamás, @entregrados con @manuelangelr que es un Bichito terrible🤣 EPA estas preguntas que escuchas SON HIPOTETICAMENTE HABLANDO, es decir ES UNA JODA, NO ES REAL, porsiaca 😂🤣 Todas las demás Respuestas fueron por efecto del alcohol,😂🤦🏻‍♀️ aunque algunas de mis respuestas SI ME SALIERON DEL ALMA🤣 #QueDesgracia #NorkysBatista - #regrann